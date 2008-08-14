D-Smart'ta HD zamanı!

Şimdilik 3 kanalda başlayacak olan HD yayınlar arasına yıl sonu itibariyle Kanal D'de katılacak.



D-Smart HD platformu ile ilk etapta dünyanın en iyi belgesel kanallarından Discovery, sporun her alanındaki gelişmelerle Eurosport ve HD Smart kanalları yüksek çözünürlüklü yayın yapacak.



Ülkemizde çok büyük ölçüde HD veya HD Ready televizyon cihazlarının satıldığını, halkın bu cihazları bağlayınca kanalları HD seyrettiğini sandığını belirten Doğan TV Holding Başkan Yardımcısı ve D-Smart Genel Müdürü Murat Saygı, D-Smart'ın kuruluşunun hemen ardından HD yayına geçtiklerini ancak uyduda yer olmadığı için HD yayınlarını geliştirmeyi TÜRKSAT 3A'nın fırlatılmasından sonraya bıraktıklarını belirtti.



Saygı, "TV yayınlarını yüksek çözünürlükte izlemek için televizyonun yanında uydu alıcısının da bunun uygun olmasaı gerekiyor. İşte biz HD Smart'la bu alıcıları kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.



D-Smart HD piyasada satılan D-Smart HD Alıcı ile birlikte verilecek ve ilk altı ay boyunca ücretsiz olacak. Altıncı aydan itibaren ise sunulan HD içerik aylık 30 YTL'ye izlenebilecek.



HD aboneliğe devam etmek istemeyen kullanıcılar alıcılarını değiştirmeden diğer standart D-Smart kullanıcıları gibi D-Smart'ın açık ve özel kanallarını ücretsiz izlemeye devam edebilecek.