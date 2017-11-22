D-Smart İcra Kurulu Başkanı Kürşat Demircioğlu oldu

İstanbul, 22 Kasım (DHA) - Doğan Grubu’nda 2002 yılından bu yana farklı kademelerde görev yapan Mükremin Sarıer, Nisan 2016’dan bu yana yürüttüğü D-Smart’taki görevini, hali hazırda Doğan Dağıtım A.Ş. İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Kürşat Demircioğlu\'na devretti.

Kürşat Demircioğlu, 20 Kasım 2017 tarihinden itibaren D-Smart İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Yönetim yapısındaki değişikliği değerlendiren Doğan Şirketler Grubu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, \"D-Smart Grubumuzun Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Mükremin Sarıer, 14 yıl boyunca Grubumuzun çeşitli kademelerinde başarıyla yöneticilik yapmıştır. Bundan sonraki iş hayatında aynı başarıyı göstereceğine olan inancım tamdır\" dedi ve ekledi:

\"D-Smart İcra Kurulu Başkanlığı’na, hali hazırda Doğan Dağıtım A.Ş. İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Kürşat Demircioğlu atanmıştır. Uzun yıllardır Doğan Grubu’nun çeşitli kademelerinde başarıyla yöneticilik yapan Sn. Demircioğlu yeni görevinin yanı sıra mevcut görevini de devam ettirecektir. Sn. Sarıer’e, bugüne kadar gösterdiği başarılı ve özverili çalışması için teşekkür eder, Sn. Demircioğlu’na yeni görevinde başarılar dilerim.\"

Doğan Grubu’na 1 Nisan 1988 yılında katılmış olan Kürşat Demircioğlu, Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş., Hürriyet A.Ş.’de Muhasebe ve Mali İşler Yöneticiliklerinin ardından 2001 yılından Ekim 2016 yılına kadar Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttü.

Şubat 2017 tarihinden bu yana Doğan Dağıtım A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığını sürdüren Demircioğlu, Kasım 2017 itibarı ile mevcut görevinin yanı sıra D-Smart İcra Kurulu Başkanlığını yürütmeye başladı.

Doğan TV Holding bünyesinde 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen dijital yayın platformu ve internet servis sağlayıcısı D-Smart, internet ve televizyon hizmetlerini tek fatura avantajı ile sunuyor, pazardaki yeni dinamikler doğrultusunda içerik ve servislerini sürekli geliştiriyor.

D-Smart’ın dijital içerik hizmetleri; tamamı HD kalitesinde film ve dizi kanalları, National Geographic ve Discovery grupları dahil belgesel kanalları, çocuk, yaşam, müzik ve radyo kanallarının yanısıra tüm ulusal kanallar, Türksat ve Hotbird uyduları üzerinden yayın yapan yüzlerce uydu kanalı ve 85\'i HD 270’ten fazla kanal ile kullanıcılara sunuluyor.

Ayrıca, dijital yayıncılık ve internet teknolojilerinin kesişim noktasında yaptığı yatırımlarla büyüyerek 2010 yılından bu yana internet servisi de sağlayan D-Smart, D-Smart Net markası ile tüm internet paketlerini kullanıcılarına net fiyat tek fatura anlayışı ile sunuyor. (Fotoğraflı)