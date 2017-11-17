T24 LogoT24 Logo
Gündem

D-8'in, ilaç politikasına Türkler yön verecek

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE öncülüğü ile kurulan D-8 Zirvesi, bu yıl Nijerya'da yapıldı

17 Kasım 2017 17:10

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE öncülüğü ile kurulan D-8 Zirvesi, bu yıl Nijerya\'da yapıldı.  Bu sene ilk kez kurulan \'İlaç ve Tıbbi Cihaz Görev Gücü\'nün başkanlığını üstlenen Dr. Ecz. Ferhat Farşi, \"Bizim gibi ilaç sanayisi önde olan ülkelerin, D-8 içerisinde etkin olma şansı diğer ülkelere nazaran açıkça daha fazla. Bu pazarları, kendimize yeni ihracat pazarları olarak açabilir ve hatta teknoloji transferi yapabiliriz\" dedi.
\'D-8 6. Sanayi Bakanları ve 10.Sanayi Çalışma Grubu Toplantıları\', Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün katılımıyla, 14-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Nijerya\'da gerçekleşti. Çalışma gruplarında, D-8 üyesi ülkelerin söz konusu sektörlerinin kamu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Nijerya\'da yapılan D-8 toplantısında Ferhat Farşi, Türk ilaç sektöründe, gerek özel sektör temsilcileri ve sendikalar gerekse kamu ve sivil toplum kuruluşların da D-8\'de daha aktif yer alması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:  \"Geçen sene Mısır\'da gerçekleştirilen D-8 toplantısında, “İlaç ve Tıbbı Cihaz Görev Gücü\'nü önerdiğim üzere kuruldu ve ilk toplantısına bu yıl başkanlık yaptım. Bu Görev Gücü\'nü, Türkiye adına kurmaktan onur duyuyorum. Türkiye sahibi olduğu bilgi birikimi, deneyimleri ve teknolojik üstünlüğü ile İlaç ve Tıbbı Cihaz Görev Gücü\'nde liderliği hak ediyor ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, D-8\'de ve İlaç ve Tıbbı Cihaz Görev Gücü\'nde sürükleyici ülke olmamız gerekiyor\" dedi.
NİJERYA\'DA YÜZDE 30 SAHTE İLAÇ MEVCUT 
Türkiye\'nin ilaç sanayisinde önde olduğunu hatırlatan Farşi, şunları söyledi: \"Nijerya\'nın 180 milyonluk nüfusu var ve önümüzdeki yıllarda Dünya\'nın 4. kalabalık ülkesi olacak. Nijerya pazarında yüzde 30 oranında sahte ilaç mevcut olduğu biliniyor. Türkiye\'de ise Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan karekod uygulaması ve ilaç takip sistemi ile sorunlar büyük ölçüde ortadan kalktı. Bu anlamda Nijerya, güvenilir olmamızdan dolayı ülkemizden de ilaç alıyor.\"
Nijeryalı yetkililerin, ülkelerinde biyoeşdeğerlilik çalışmaları yaptıramadıklarını belirten Farşi, Türkiye\'nin bu konuda onlara destek olabileceğini ve orada büyük bir merkez kurulmasına aracılık edebileceklerini vurguladı.
Türkiye\'deki yerelleşme politikasına da değinen Farşi,  \"Türkiye Sağlık Bakanlığı\'nın ve TITCK kurumunun kullandığımı yöntemi, D-8 ülkeleri de kendi pazarlarında kullanarak, teknolojiyi ve yatırımı ülkelerine çekebilir\" diye konuştu. Farşi, toplantının sonunda biyoteknolojik ürünlerin, \'İlaç ve Tıbbı Cihaz Görev Gücü\'nde öncelikli konular arasına alındığını sözlerine ekledi. 

FOTOĞRAFLI 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHATÜRKİYED8 ZirvesiNijeryaTıbbi Cihaz Görev GücüDr Ecz Ferhat FarşiD8BuSanayi BakanlarıSanayiGrubu Toplantıları Bilim SanayiTeknoloji Bakanı FarukKasımFerhat Farşi TürkMısırTıbbı Cihaz Görev Gücü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24