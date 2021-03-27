Limak Holding'in 9 yıl önce yaptığı karayolu çöktü!

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı, 9 yıl önce Limak Holding tarafından inşa edilen D-655 karayolunun 85 metrelik bir bölümü çöktü. Yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtilirken, Karayolları ekipleri, alternatif yol oluşturmak için çalışma başlattı.



Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Çiçekpınar mevkiinde dün akşam heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü. Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Jandarma ekipleri Şifalı Su mevkii ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kesere araçların geçişine izin vermedi. İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gönderilen teknik heyet, bağlantının sağlanması için alternatif yol oluşturmak için çalışmalara başladı.

9 yıl önce Limak Holding yaptı

Göçüğün olduğu yolu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak Holding inşa etti. Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı şu an Nihat Özdemir'in kızı Ebru Özdemir yapıyor.

Limak Holding, AK Parti döneminde devletten aldığı ihalelerle sık sık gündem oldu. Dünyada devletten en fazla ihale alan firmalar arasında 2'nci sırada bulunan şirketin resmi internet sitesinde dün gece çöken yol, "tamamlanmış projeler" başlığı altında yer alıyor. Sayfada yola ilişkin bilgiler yer alıyor.