D-100'DEKİ SİLAHLI SALDIRININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ: İNTİKAM CİNAYETİ ÇIKTI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu Yanyolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde öldürülmesi olayının intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan\'ın oyuncu ve manken kardeşi Halit Arslan\'ın 2013 yılında Esenyurt\'ta Emre Solan tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Ataköy D-100 Karayolu Yanyol\'da dün gece saatlerinde Emre Solan (28) isimli genç otomobiliyle beklediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürmüştü. Olayı araştıran Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı Mehmet Ali Arslan\'ı gözaltına aldı. Cinayetle ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri zanlının kardeşi Halit Arslan\'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaştı.

İNTİKAM CİNAYETİ ÇIKTI

Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri emniyet kayıtlarını inceledi. 2013 tarihinde Esenyurt\'ta Emre Solan ile mankenlik ve oyunculuk yapan Halit Arslan\'ın komşu oldukları ve asansör beklerken aralarında yaşanan tartışmanın büyüdüğü, Solan\'ın Arslan\'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Solan\'ın 5 yıl hapis yattığı öğrenildi.

TÜFEĞİ MONTUYLA GİZLEMİŞ

Öldürülen Halil Arslan\'ın ağabeyi Mehmet Ali Aslan iddiaya göre otomobiliyle Şirinevler\'den geçtiği sırada yol kenarında park halindeki aracın içinde kardeşinin katili Emre Solan\'ın olduğunu gördü. Otomobilini Solan\'ın aracının arkasına park eden Arslan bir süre sonra montuna sardığı pompalı tüfekle araçtan indi. Monta sardığı tüfeği çıkaran Arslan, Solan\'ı başından vurarak olay yerinden aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri başından vurulan 28 yaşındaki Solan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



KATİL OLAY YERİNE DÖNMÜŞ

Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan cinayeti işledikten sonra aracıyla Okmeydanı istikametine doğru kaçtı. Daha sonra Okmeydanı sapağından dönen Arslan cinayeti işlediği yer olan Şirinevler\'e gelerek bir süre olay yerini ve polis ekiplerinin çalışmalarını izlediği öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalara başlayan Bakırköy İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güzergah boyunca tüm MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. Araştırmalarını derinleştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Arslan\'ın Beylikdüzü\'nde ablasının evinde saklandığını belirledi. Eve baskın düzenleyen polis Arslan\'ı kıskıvrak yakaladı.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN ESRAR ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği alarak olay yerinde inceleme yaptı. Başından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Emre Solan\'ın cesedi üzerinde de incelemeler yapan polis ekipleri Solan\'ın iç çamaşırı içerisinde paketlenmiş halde 29 gram esrar tespit etti.

Kaçışı kamerada

Mehmet Ali Arslan\'ın cinayeti işledikten sonra kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Arslan\'ın yanyona park ettiği aracına binerek olay yerinden kaçması görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Zanlı çıkış

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Diğer detaylar

