 D-100'DEKİ SİLAHLI SALDIRI : 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

D100 Karayolu Avcılar mevkiindeki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KASIKLARINDAN VURULDU

Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen 40 yaşındaki Mustafa Altın\'ın aracının önünü, kayınbiraderleri tarafından kesti. Kısa süren tartışmanın ardından silah çeken 3 kardeşten biri eniştesini kasıklarından vurdu. Saldırganlar vurdukları eniştelerini yaralı haldeyken dövmeye devam etti. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Altın bariyere çarpıp kaza yaptı. Saldırganlar olayı gerçekleştirip kaçarken de havaya ateş açtı. Sağ ve sol kasığından birer kurşunla vurulan Mustafa Altın, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırganların kimliklerini belirleyen polis yaptığı operasyonla Altın\'ı vurduğu belirlenen Ufuk Güven Toros\'u yakalandı. Saldırganlardan biri ise teslim oldu. Ufuk Güven Toros ve Süleyman Toros\'un emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kardeşlerin saldırıyı Mustafa Altın\'ın ablaları Derya Yalçın Altın\'dan boşanmak istemesi üzerine gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri öğrenildi.

Öte yandan saldırıda yaralanan Mustafa Altın\'ın dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından bir çok kaydının bulunduğu ve 2011 yılında gerçekleştirilen \"Boş Mezar Operasyonu\" kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan Ufuk Güven Toros\'un görüntüsü

