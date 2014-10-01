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Yaşam

D-100'deki kaza trafiği felç etti

Kartal D-100 Karayolu Soğanlık mevkiinde meydana gelen kaza sonrası ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı

01 Ekim 2014 10:43

Kartal D-100 Karayolu Soğanlık mevkiinde 2 kamyon ile 1 yolcu otobüsünün karıştığı kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. İstanbul istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kartal D-100 Karayolu Soğanlık mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsü, kamyonet ve kamyonun karıştığı kaza sonrası ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken; araçlar yan yola yönlendiriliyor. İstanbul istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ekipler, kaza yapan kamyon ve otobüsü yoldan kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

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