D-100’de servis minibüsü takla attı; 3 yaralı

D-100 Karayolu’nda bir tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü takla attı. Kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 03.45 sıralarında D-100 Karayolu Edirnekapı Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan 34 YH 911 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, bir anda önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırınca yol hakimiyetini kaybetti.

Savrulan minibüs takla atarak yan yattı. Kaza sonucu serviste bulunanlar işçilerden 3’ü hafif şekilde yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası D-100 Karayolu’nun Edirne istikametinde trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak verildi. İtfaiye ekiplerinin gerekli kontrolü yapması ve kaza yapan minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.

Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen aracın ise kazadan sonra olay yerinde durmayarak yoluna devam ettiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

