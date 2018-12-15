D-100'de patlayan su borusu, şelale gibi yola aktı: Yol kapandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, D-100 yolunda bulunan alt geçidin duvar kaplamalarının gerisinde bulunan su borusu patladı. Duvar kaplamalarının aralarından gelen su şelale gibi su akarken, yolun İstanbul istikameti ise ulaşıma kapandı. Trafik yan yollardan sağlanırken, bölgede sular kesildi.

Gece saatlerinde, Düzce D-100 yolu Çoban mevkiinde bulunan alt geçitte su borusu patladı. Su borusunun patlaması üzerine alt geçidin duvar kaplamalarının arasından şelale gibi su aktı. Yolda su birikintisi oluşurken, geçit duvarlarının çökme tehlikesine karşı İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, trafik ekipleri araçları yan yola yönlendirdi. Bölgede sular kesilirken, belediye ekipleri patlayan su borusunun onarımı için çalışma başlattı.

Bölgeye gelerek incelemede bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, \"Çoban Kavşağı\'nda 500\'lük tabir ettiğimiz su borusu patladı. Şu anda trafik durduruldu, bizim ekiplerimiz de geliyor. Düzce\'nin kuzey kesiminde sular kesildi. Ekiplerimiz sabaha kadar burada çalışacaklar. Korkulacak bir durum yok. Bütün ekipmanlarımız var. Çalışacağız ve sabah namazına doğru suları vereceğiz. Çökme tehlikesine karşı trafiği kapattık. Sürücülerimiz arka yolları kullanacaklar. Önlemlerimizi aldık\" dedi.

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