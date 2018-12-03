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D-100'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

İstanbul DHA - D-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

03 Aralık 2018 13:11

İstanbul DHA - D-100 Karayolu Haramidere Mevkii\'nde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Avcılar istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Ertan Gümülcineli arızalanan aracını yolun sağında çekti. Gümülcineli\'nin çağırdığı servis aracın arızasını gidermeye çalışırken Birkan Birsin motosikletiyle duran araca arkadan çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Birkan Birsin yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

(FOTOĞRAF)
 

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