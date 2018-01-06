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D-100'de kamyonet devrildi: 2 yaralı

 Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) D100 Karayolu Bakırköy mevkiinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

06 Ocak 2018 19:50

 Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) D100 Karayolu Bakırköy mevkiinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Beşyol mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Tahir Toker, henüz belirlenemeyen nedenle kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yan yolla ana yolu ayıran demir bariyerlere çarpan kamyonet devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Toker ve yanındaki Ferdi Furtuna\'yı çevredekiler araç içinden çıkarttı. Hafif şekilde yaralanan iki kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.  

(FOTOĞRAF)

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