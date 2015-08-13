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Yaşam

D-100 karayolunu kapattı, evlilik teklifi yaptı!

Evlilik teklifi yaptığı öne sürülen kişi ve 6 arkadaşı gözaltına alındı

13 Ağustos 2015 01:54

İstanbul Şirinevler'de, D-100 karayolunu evlilik teklifi için kapatarak tehlikeli hareketler yaptığı öne sürülen kişi ve 6 arkadaşı gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

İlçede 8 Ağustos'ta gerçekleşen olayda, 7 araçlık konvoy oluşturan arkadaş grubu, D-100 karayolu Şirinevler mevkisinde trafiği durdurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gruptakilerden Mesut K, tehlikeli hareketler yaptıktan sonra aracından inerek, diğer araçlardan birinde bulunan kız arkadaşına karayolu ortasında evlenme teklif etti.

Bu sırada yaşananlar hem şüpheliler hem de çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kamera görüntülerini inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eşkalini belirlediği 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların da ifadelerinde, olayın Mesut K'nin kız arkadaşına evlenme teklif etmesi amacıyla organize edildiğini söyledikleri öğrenildi.

"Akli dengesi yerindedir" raporu alana kadar ehliyetlerine el konulan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

 

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