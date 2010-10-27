D-100 karayolunu anguslar bastı

T24 -

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Avusturalya'dan ithal edilerek gemiyle Derince Limanı'na getirilen 4 bin 800 angus cinsi büyükbaş hayvandan 7'si Bursa ve Sakarya'daki kesimhanelere sevk edildiği sırada bulundukları kamyonun kasasından atladı.

Sürücülerin şaşkın bakışları arasında D-100 Karayoluna giren anguslar, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Bu sırada, plakası henüz belirlenemeyen bir tır, anguslardan birine çarptı. Yerde can çekişen hayvan çevredeki bir vatandaş tarafından kesildi.

Angusların kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve Derince Belediyesi zabıta ekipleri, D-100 Karayolu, Deniz ve 60 Evler mahallelerinde kaçan hayvanları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu zaman zaman çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Deniz Mahallesinde bir restorana camı kırarak giren bir angus ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iğneyle vurularak bayıltılınca yakalandı.

Bu sırada olay yerine gelen restoran sahibi Sebahattin Duray, komşularının haber vermesi üzerine restoranına geldiğini ve angusu görünce çok şaşırdığını söyledi.

Polis ve zabıta ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından diğer anguslar da yakalandı.