D-100 karayolunda trafik kazası: 1 ölü

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu\'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, emniyet şeridinde park halindeki TIR\'a arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybeti.

Olay saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikameti Huzurevi mevkiindeki meydana geldi. Uğur Armık(27) yönetimindeki 34 CJB 59 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 33 CNJ 72 plakalı TIR\'a çarptı. Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsünün ceseti itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)