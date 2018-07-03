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D-100 Karayolu'nda sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu'nda taksinin arkadan çarptığı sebze yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi

03 Temmuz 2018 08:28

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu\'nda taksinin arkadan çarptığı sebze yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada taksi sürücüsü ile kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Soğanlık Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Mehmet Turgut yönetimindeki 34 TDD 95 plakalı taksi, Maksut Karaca yönetimindeki 34 UDL 31 plakalı sebze yüklü  kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyon, bariyerlere çarparak yan devrildi. 
Devrilen kamyonun kasasında bulunan sebzeler yere döküldü. Kazada ticari taksi sürücüsü Mehmet Turgut ile kamyon sürücüsü Maksut Akarca yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu 1 saat trafiğe kapalı kalırken araçların çekilmesinin ardından yol yeniden açıldı. 
(FOTOĞRAFLI)

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