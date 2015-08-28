D-100 karayolunda kaza: 3 ölü, 9 yaralı

D-100 Karayolu'nun Tuzla kesiminde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Tuzla'ya seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerleri aşarak yolun karşısına geçti ve Kocaeli yönünden İstanbul'a gelmekte olan otomobil ile çarpıştı.



Kazada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 9 kişi de aynı hastanede tedavi altına alındı.



Hafif yaralanan minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Kazanedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de trafik bir süre kapandı.