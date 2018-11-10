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 D-100 KARAYOLU'NDA 09.05 ...

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıldönümünde saat 09

10 Kasım 2018 12:27

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün aramızdan ayrılışının 80\'inci yıldönümünde saat 09.05\'i gösterdiğinde D-100 Karayolu ve metrobüs durağında hayat durdu. Araçlarından inen sürücüler saygı duruşuna geçti.  Sirenler çalındığı sırada metrobüsler de durdu. Yolcular saygı duruşuna geçti. Sirenlerin kesilmesinin ardından sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti. 

Görüntü Dökümü 
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Korna çalanlar 
Saygı duruşu
Sürücülerden görüntü 
Metrobüs durağı
Bekleyen metrobüsler
Üst geçitte bekleyenler
Bayrakların indirilmesi 
Sürücülerin araçlarına binmesi

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