CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce vatandaşa yardım kolisi dağıttı

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa içerisinde sebze ve bakliyatların bulunduğu yardım kolilerini dağıttı. Ürünlerin dezenfekte edilerek dağıtıldığı vurgulanırken, yardım kampanyasının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye’de Koronavirüs'e karşı mücadele hızla devam ederken, alınan karar ile 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. CZN Burak olarak anılan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir de, yaşlı vatandaşların ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Restoranlarındaki 2,5 ton sebze ve 1 tona yakın bakliyatların vatandaşlara ulaştırılmasını isteyen CZN Burak ve ekibi, gıda kolilerini hazırladı ve ürünleri paketlere yerleştirirken virüse karşı dezenfekte etti.

Daha sonra ise hazırlanan yardım kolileri araçlara yüklenerek CZN Burak ve ekibi tarafından yüzlerce yaşlı vatandaşa dağıtıldı. Dağıtılan yardım kolileri, dışarıya çıkamayan vatandaşları sevindirdi. Görüntüler ise sosyal medyada da ilgi gördü. (İHA)