Cyprus Airways ‘THY almasın’ diye kapatılıyor

Güney Kıbrıs’ın iki yıl önce devletin 75 milyon Euro desteğiyle ayakta tutmaya çalıştığı kamuya ait havayolu şirketi Cyprus Airways’in tasfiyesi Türk Hava Yolları’nın (THY) satın alması endişesiyle erteleniyor. Havayolunun ocakta kapısına kilit vurması bekleniyor.

Kıbrıs Rum yönetimi, Avrupa Komisyonu Rekabet Kurulu’nun yasadışı devlet yardımı aldığı gerekçesiyle ocak ayında kapısına kilit vurmaya hazırlandığı Cyprus Airways’i, Türk Hava Yolları’nın (THY) satın alacağı endişesine kapıldı. Uzun süredir batık durumdaki kamuya ait Cyprus Airways şirketi, bu nedenle tasfiye kararı almayı erteliyor.

69 yıllık şirket

Ömer Bilge’nin Hürriyet’teki haberine göre, 1945 yılında İngiliz sömürge döneminde kurulan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar Türk ve Rumların ortak havayolu olarak kullanılan Cyprus Airways uzun süredir ekonomik krizde. Rum hükümeti, iki yıl önce şirketin sermaye yeterliliğini artırmak için 75 milyon Euro devlet katkısı yaptı. Ancak şirket kamu desteğine rağmen ekonomik krizden kurtulamadı. Güney Kıbrıs ekonomisinin de iki yıl önce ekonomik krize girerek AB ve IMF denetimine alınması, havayolu şirketini Avrupa Komisyonu Rekabet Kurulu’nun hedefi haline getirdi. Rekabet Kurulu 2014 başında Cyprus Airways’in ‘yasadışı’ şekilde devlet yardımı aldığına dikkat çekerek, yasal faiziyle iade etmesine karar verdi. Ancak AB Komisyonu, Cyprus Airways’e stratejik ortak arayan Rum hükümetine zaman kazandırmak amacıyla ‘yasadışı yardımın iade edilmesi’ kararını 9 Ocak 2015 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Ryan Air vazgeçti

Rum hükümeti son 6 ayda Cyprus Airways’in borçlarını üstlenecek yabancı ortak arayışına girdi. En ciddi teklifi Ryan Air şirketi verdi. Ryan Air patronu Michael O’Leary, Cyprus Airways’in kamuya ve çalışanlara yönelik tazminat borcunun çok yüksek olduğuna dikkat çekerek satın alma sürecinden çekildi. Şirketle ilgilenen İrlanda havayolları ise, ortak olmak yerine sadece mal varlığıyla ilgilendi. Cyprus Airways’in faizleriyle birlikte 100 milyon Euro’ya ulaşan kamu yardımını iade etme imkânı yok, aksine şirketin özel sektöre büyük miktarda borcu var. Bu nedenle AB Komisyonu’nun kararı şirketin kapısına kilit vurulması anlamına geliyor. Yüzde 94’ü Rum hükümetine ait olan şirket için tasfiye kararı alınması bekleniyor. Güney Kıbrıs’ta haftalık yayınlanan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre, Rum yetkililer Cyprus Airways’in mal varlığının, tasfiye aşamasında üçüncü şirketler aracılığıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından satın alınmasından endişe ediyor. Bu nedenle tasfiye kararı sürekli erteleniyor. Rum hükümeti, AB rekabet kuralları nedeniyle şirkete kurtarma operasyonu da düzenleyemiyor.