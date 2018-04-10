Cyle Larin, golle tanıştı; işte Süper Lig'de ilk maçında gol atan futbolcular

Beşiktaş'ın devre arasında Kanada'dan transfer ettiği genç forvet oyuncusu Cyle Larin, ilk kez forma giydiği Göztepe maçında oyuna girdikten birkaç dakika sonra golle tanıştı.

Genç futbolcu böylelikle Beşiktaş kariyerine golle başlamış oldu. Atılan golde ise sonradan oyuna giren diğer oyuncu Mustafa Pektemek'in payı büyüktü. Pektemek, Larin'in ilk maçında gol atan oyuncular listesine girmesine attığı muhteşem pasla katkıda bulundu

İlk Süper Lig maçında gol atan golcü isimlerden bazıları;

Bafetimbi Gomis | Galatasaray - Kayserispor

Galatasaray'ın yeni golcüsü Gomis, sarı kırmızılı kariyerine hızlı başladı.

Belhanda | Galatasaray - Kayserispor

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Belhanda, ilk lig maçında gol atanlar kervanına katıldı.

Ailton | Beşiktaş Denizlispor

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Brezilyalı yıldız siyah beyazlı forma altındaki ilk lig maçında gol sevinci tattı.

Vassell | Ankaragücü-Manisaspor

Türkiye'ye gelişi de gidişi de olay olan İngilizz futbolcu Başkent temsilcisi ile çıktığı ilk maçta gol attı

Pancu | Beşiktaş-Bursaspor

Beşiktaş taraftarına en unutamadığı 5 yabancı futbolcunun ismini sorsanız birçoğu bu isimler arasına Pancu'yu kesin olarak koyar! Beşiktaş'ın 100. yılındaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu ilk maçında golle tanıştı.

Onazi | Trabzonspor-Kasımpaşa

Trabzonspor'un transferi için çok uğraş verdiği Onazi ilk maçında mini bir şova imza attı.

Hagi | Galatasaray-Vanspor

Hagi Galatasaray'daki muhteşem 5 sezonun açılışını Vanspor'a karşı yaptı. Yıldız futbolcu sarı kırmızılı forma altındaki ilk golünü penaltıdan kaydetti.

Eto'o | Antalyaspor-Başakşehir

Türkiye'de top oynamaz diye eleştirilen Eto'o ligdeki ilk maçında adeta şov yaparak Başakşehir ağlarını havalandırdı.

Drogba | Galatasaray-Akhisar

İlk oynadığı maçın kaderini değiştirebilecek futbolcu sayısı çok azdır. Drogba Galatasaray forması altındaki ilk maçında sonradan oyuna girerek takımına 3 puanı kazandırdı.

Cyle Larin | Beşiktaş - Göztepe

Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Cyle Larin, Göztepe karşısında oyuna girdikten sadece 3 dakika sonra siyah beyazlı formayla ilk golünü attı.