Cyle Larin: "Formanın hakkını vereceğim"

Ali DANAŞ / SAMORİN, (DHA)-

Beşiktaş\'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya kampında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş\'ın 23 yaşındaki forveti Larin, \"İnsanlar bana güvenebilir ben buradayım. Formayı almak için ve bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım\" dedi.

\"İYİ BİR RİTİM TUTTTURDUM\"

Yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Larin, \"Sezon öncesi hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Çalışmalar başlamak için çok istekliydim ve şu anda da her şey güzel gidiyor. Ülkeme gittiğimde de çalışmalara devam ettim. Hem saha hem de salon çalışmaları yaptım. İstanbul\'a da erken döndüm ve çalışmalar yaptım. İyi bir ritim tutturdum\" ifadelerini kullandı.

\"İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEMEK İSTİYORUM\"

Orkan ve Lens ile birlikte çalışmalar yaptığını belirten Larin, \"Şut alışkanlığı kazanmak tekrardan çalışmalara başladım. Orkan ve Lens ile çalışıyorum. Bunu devam ettireceğiz. Her gün yapacağız. Günden güne de daha uyumlu bir şekilde bunu devam ettireceğiz. Bende yeni sezonda daha güçlü olmak istiyorum. Takımla birlikte ilk 11\'de sahaya çıkmak istiyorum. Mümkünse bunu her maç yapmak istiyorum. Bunu zorlamak ve sahada kaldığım her dakikanın hakkını vererek sahada iyi bir performans sergilemek istiyorum\" ifadelerini kullandı.

\"İŞLER DAHA İYİYE GİDECEK\"

Daha çok çalışması gerektiğini belirten Larin, \"Her gün iyi bir şekilde çalışmam gerekiyor bunun bilincindeyim. Özellikle sezon öncesinde yoğun bir şekilde çalışacağım sezon içinde de antrenmandan sora yapacağım ekstra çalışmalarla eksiklerimi tamamlayacağım ve işler daha iyiye gidecek\" diye konuştu.

\"VURUŞ KALİTEMİ DÜZELTMEM GEREKİYOR\"

Gol vuruşları için çalıştığını ve bunun için teknik direktör Şenol Güneş ile de konuştuğunu söyleyen Larin, \"Özellikle vuruş kalitemi düzeltmem gerekiyor. Hocam bununla ilgili gerekenleri söyledi. İki ayağımla da etkili daha iyi şut çekmem gerekiyor. Antrenman için de de bazı detaylar var onları da daha yukarıya taşımam gerekiyor\" dedi.

\"ÇOK SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM\"

Larin, gol attıkça özgüveninin yerine geleceği belirterek, \"Çok sıkı bir şekilde çalışamaya devam edeceğim. Antrenmanlarda ve antrenman sonrasında çalışmalara devam edeceğim. Zamanı gelince ve fırsatını bulunca da atacağım gollerle özgüvenim yerine gelecek ve istediğim noktaya geleceğim\" ifadelerini kullandı.

\"ÖNCELİKLİ HEDEFİM İLK 11\"

Larin, ilk hedefinin takımın santrforu olmak istediğini söylerken, \"Şu anda öncelikli hedefim takımın ilk 11\'ine girerek takımın devamlı santrforu olabilmek. Bu zaten yapmayı sevdiğim iş. Bunu yaptıkça her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum. MLS\'de merkez santrfordum. Arkamda bir arkadaşım bulunuyordu ama buna alışabilirim. Burada önemli olan topla doğru ilişkiyi kurabilmek. Bunu yaptıktan sonra bir sorun olacağını düşünmüyorum\" dedi.

\"ŞENOL GÜNEŞ\'İN ÜZERİMDE BÜYÜK BİR ETKİSİ OLDU\"

İlk geldiğim günden bugüne Şenol Güneş\'in üzerimde büyük bir etkisi oldu. Bana bana ekstra çalışmalar yaptırdı. Oynadığım dönemlerde de işler yolunda gitti. Sezonu pozitif performanslarla kapattım. Bu ilişki daha da iyiye gidecek. Kısa zamanda bu kadar şey öğrendiysem daha iyiye gideceğini düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"ATİBA BEŞİKTAŞ İÇİN ÖZEL BİR KARAKTER\"

Larin, Atiba için de şunları söyledi: \"Tabii ki iletişim halindeyim. Bugün buradaysam ve bu masada oturuyorsam Atiba\'nın bunda çok büyük bir emeği var. 5-6 yıldır süren bir ilişkimiz var. Benim için çok önemli ve özel bir insan. Beşiktaş için de çok önemli ve özel bir karakter. Umarım burada olur.\"

\"İLK GELDİĞİMDE DE HAZIR DEĞİLDİM\"

Larin, Beşiktaş\'a ilk geldiğinde hazır olmadığına vurgu yaparak, \"İlk geldiğimde de hazır değildim. Fiziksel olarak henüz hazır değildim. Hoca doğru zamanda beni kullanmak için bir plan yaptı. Belki oynayabilirdim ama hocanın kararı bu ve bende saygı duydum\" dedi.

\"FORMANIN HAKKINI VERMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM\"

Çalışama koşullarını çok iyi olduğunu söyleyen Larin, yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirterek, \"Koşullar gayet ve güzel iyi bir ortamda çalışıyoruz. Beni çalışmaya sevk ediyor motivasyonumu yükseltiyor. Sezonun ve Avrupa ligi maçlarının başlaması için sabırsızlanıyorum. İnsanlar bana güvenebilir ben buradayım. Formayı almak için ve bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım\" açıklamasını yaptı.

