ÇYDD’den Ensar Vakfı’na: Kendi ayıplarını örtmek için iftiralar atıyorlar!

Eski Adalet Bakanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Aysel Çelikel, Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu’nun "Bizim vakfımızda meydana gelen olaylar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Aziz Nesin Vakfı'nda da olmuştu” sözlerine cevap verdi. Çelikel, “Kendi ayıplarını örtmek için yine iftiralar atılıyor” dedi.

Konuyla ilgili Özlem Gürses’e konuşan ÇYDD Başkanı eski Adalet Bakanı Profesör Aysel Çelikel, karalamaya ilişkin dava açmaya hazırlandıklarını söyledi. Çelikel, “Bu iddianın kaynağını hatırlatmakta fayda var. Her şey 2009 yılında, ÇYDD Kurucu Başkanı Profesör Türkan Saylan’ı okuttuğu kız çocuklarını ‘askeri ayartmak’ için kullandığı çirkin iftirasıyla başladı” dedi.

Çelikel, “Ergenekon ve Balyoz davalarının nasıl yalan olduğu ortaya çıktıysa, ÇYDD ile ilgili bu iddialara yönelik davada deliller sahte çıktı. ÇYDD beraat etti, temyiz sürecinde de aklandı. Şimdi kendi ayıplarını örtmek için yine iftiralar atılıyor. Olayın yaşandığı vakfı aklamaya çalışıyorlar ancak bu gibi olaylarda yalnızca fiili işleyen kişi değil, bunları denetlemeyen devlet de sorumludur” diye konuştu.

Profesör Çelikel "27 yıldır binlerce gence burs vermiş olan ÇYDD'nîn hiçbir yatılı evi ya da yatılı merkezi yok. 'Kardelenler' (Turkcell) bursuyla okumaya devam eden halen 600 - 700 çocuğumuz var, onların mezuniyetini bekliyoruz" dedi.

Çelikel yaptıkları yazılı açıklamada, anne babaları uyardıklarını, kurs, vakıf ve ev gibi adlar altındaki yapıların denetim altında olması gerektiğini hatırlattıklarını hatta ilgili bütün bakanları Karaman’da yapılacak duruşmayı izlemeye çağırdıklarını hatırlatıp “Bizler yurttaşlar olarak orada olacağız. Bu açıklama birilerini rahatsız etmiş olabilir” dedi.

Ne olmuştu?



A Haber’de canlı yayına katılan ve kurumlarında 5 ay çalışan M.B. isimli öğretmenin onlarca öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili konuşan Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, "Bizim vakfımızda meydana gelen olaylar başka vakıflarda da oldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Aziz Nesin Vakfı'nda da böyle olaylar olmuştu" demişti.

Dilberoğlu konuşmasında, "Bu olay çoğu vakıf ve STK'ların başına gelmistir. Mesela Aziz Nesin Vakfı, mesela ÇYDD de kızlar, asker gençlerle birleştirildi, aralarında tecavüz olayları yaşandığı söylendi" ifadelerine yer vermişti.

Nesin Vakfı'nda ne olmuştu?

Nesin Vakfı’ndaki tecavüz iddiası 2007 yılında gündeme geldi. Ancak soruşturma sonucunda tecavüz olayının yaşanmadığı ortaya çıktı. Vakıf Başkanı Ali Nesin doktor raporları ile çürütülen tecavüz iddiası ile ilgili şunları söylemişti:

"Basında çıkan haberlerin tersine birinci rapor olumlu çıktı. Herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadığı gibi kızlar bakire çıktılar. Daha ayrıntılı ikinci bir inceleme yapıldı. Sonuçları bekleniyor. Yalan haberleri yayan ve yayımlayanların peşini bırakmayacağız. Köy Enstitüleri de “fuhuş var” iddiasıyla kapatılmıştı."

ÇYDD davasında da dijital veriler sahte çıkmıştı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) davasının dayanağı dijital dokümanın sahteliği bilirkişi raporlarıyla kanıtlandı. Raporlarda ve ifadelerde söz konusu iddiayı doğrulayan bir bulgu ortaya çıkmadı.