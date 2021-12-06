ADD'den "okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi" kararına tepki: Bu çağ dışı kararın alınabilmiş olması gerçekten esef vericidir

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 20. Milli Eğitim Şurası'nda "okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi" yönünde karar alınmasına tepki göstererek, "Böyle bir kararın uygulanması, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarımızın ruh ve akıl sağlıkları için ciddi bir tehdit olacaktır. Milli Eğitim Şuralarının tarihsel ve bilimsel önem ve değerine uymayan bu çağ dışı kararın alınabilmiş olması gerçekten esef vericidir" açıklamasını yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 20. Milli Eğitim Şurası’nda oy çokluğu ile alınan “okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi” tavsiye kararına tepki gösterdi.

ADD'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu öneri kararı, 'çocuğun üstün yararı' ilkesine ve pedagoji bilimine aykırı, çağ ve akıl dışı bir karardır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Adında hâlâ milli ve eğitim sözcüklerini barındıran, katılımcıları değiştirilmiş, yöntem ve gelenekleri tarumar edilmiş, tamamen mevcut iktidar anlayışının yandaşlarından oluşturulmuş bir grup 'eğitimci'nin katılımı ile toplanan 20. Milli Eğitim Şurası’nda oyçokluğu ile 'okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi' öneri kararı alındığını basından öğrendik.

Bu öneri kararı, 'çocuğun üstün yararı' ilkesine ve pedagoji bilimine aykırı, çağ ve akıl dışı bir karardır. Böyle bir kararın uygulanması okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarımızın ruh ve akıl sağlıkları için ciddi bir tehdit olacaktır.

Eğitimin bilimsellikten uzaklaştırılıp dinselleştirilmesi, ilk öğretimde 4+4+4 sitemi ile yaratılan olumsuzluklar, sekiz kez değişen Milli Eğitim Bakanlarının her birinin yap boz denemeleri, okullarda din ve ahlâk bilgisi derslerinin kimi tarikat ve cemaatlerle verilmesi, Bakanlığın kimi şaibeli ve laik Cumhuriyet karşıtı vakıflarla imzaladığı protokoller, hukuken tartışmalı zorunlu din dersi uygulaması ve nihayet dindar ve kindar nesiller yetiştirme çabalarının eğitimde nasıl bir felakete yol açtığı ortada iken bir de Milli Eğitim Şuralarının tarihsel ve bilimsel önem ve değerine uymayan bu çağ dışı kararın alınabilmiş olması gerçekten esef vericidir.

Atatürkçü Düşünce Derneği, bu kararı kabul etmemekte, büyük Atatürk’ün gösterdiği 'muasır medeniyet seviyesini aşma' hedefine ancak laik, bilimsel, çağdaş ve ücretsiz eğitim ile ulaşılabileceği gerçeğini Milli Eğitim Bakanlığı'na hatırlatmayı görev saymakta ve bu öneri kararının asla uygulanmayacağını duymayı beklemektedir."