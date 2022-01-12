ÇYDD'den Enes Kara açıklaması: Atatürk'ün gençliği bu çaresizliği hak etmiyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bütün ümidim gençliktedir!’ diyen büyük Atatürk'ün gençliği bu çaresizliği hak etmiyor" dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara’nın kaldığı cemaat yurdunda yaşamına son vermesi olayıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Ne acı ki Enes ilk değildi"

‘Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı’ denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“‘Bütün ümidim gençliktedir!’ diyen büyük Atatürk'ün gençliği bu çaresizliği hak etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarikatlar, şeyhler ve müritler ülkesi olmayacak!

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, 20 yaşındaki Enes Kara, kendi isteği ve özgür iradesi dışında ailesinin baskısıyla kaldığı cemaat yurdunda yaşamına son verdi. Ne acı ki Enes ilk değildi…

Gençlerimizin kendilerini güvende hissetmedikleri; eğitim haklarının kısıtlandığı, barınma olanaklarının çok zorlaştığı ve en önemlisi yaşam haklarının hiçe sayıldığı bu ortamda, geleceğe dair umutları da siyasi çıkarlar, ekonomik sıkıntılar, ailevi ve toplumsal baskıyla karartılıyor.

"Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı"

Her geçen gün kararan geleceğimiz karşısında hepimiz derin üzüntü duyduğumuzu dile getiriyoruz ancak üzgün olmak artık yeterli değil! Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı; sosyal devlet, çağdaş ve parasız yurtları tüm öğrencilerin kullanımına sunmalıdır.

Cumhuriyet değerlerini yok sayan; çağdaş, laik ve demokratik toplum düzenini yok etmeye çalışan bu tarikat ve cemaat yapıları karşısında önce gençlerimizi ve sonra da geleceğimizi kaybediyoruz. Hekimlik gibi önemli bir mesleğin bile geleceğinin olmadığını düşündürten bu karanlık yapılara göz yumamayız.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, Büyük Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumaya; laik, bilimsel ve ücretsiz eğitimi savunmaya, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin dimdik şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz! Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”