ÇYDD'den AKP'lilere 'Türkan Saylan' tepkisi: Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adı her kafa ve zihin yapısının anlayıp kavrayamayacağı kadar büyüktür

İBB Meclisi'nde Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının yaşadığı sokağa verilmesi teklifi ise AKP-MHP grubunun oyları ile reddedilmişti. AKP'lilerin Saylan için kullandığı ‘sözde aydın, özde mürteci’ ifadelerine ÇYDD'den tepki geldi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD)’nden yapılan açıklama şöyle:
“Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adı ve güzel ülkemiz için yaptıkları, her kafa ve zihin yapısının anlayıp kavrayamayacağı kadar büyüktür. Tarih, Türkan Saylan Hocamıza iftira atanları, kumpas kuranları dün yazdı; bugün yazıyor ve gelecekte de yazmaya devam edecek! Yine tarih, Türkan Saylan Hocamızın Atatürk’ün izinde yaptıklarını ve ideallerini de yazmaya devam ediyor.
Türkan Saylan adı, yaşadığı sokakta, yurdumuzun dört bir yanında caddelerde, çocuk parklarında, kültür merkezlerinde ve daha önemlisi Türkiye’nin çağdaş geleceğine inanmış Türk Halkının kalbinde ve zihninde yaşıyor. Gerisi bizim için boştur; gün gelir O’nu anlamayanlar da dün olduğu gibi O’nun büyüklüğünü kabul ederler. Türkan Saylan'ın ışığı altında çağdaşlık yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.”