ÇYDD'den AKP'lilere 'Türkan Saylan' tepkisi: Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adı her kafa ve zihin yapısının anlayıp kavrayamayacağı kadar büyüktür

İBB Meclisi’nde Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adının yaşadığı sokağa verilmesi teklifi, AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi. AKP’lilerin Saylan için kullandığı 'sözde aydın, özde mürteci' ifadelerine ÇYDD’den tepki geldi. Dernekten yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adı ve güzel ülkemiz için yaptıkları, her kafa ve zihin yapısının anlayıp kavrayamayacağı kadar büyüktür” denildi.

İBB Meclisi’nin aralık ayı oturumlarında; İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav, ÇYDD’nin kurucusu Türkan Saylan’ın isminin, Beşiktaş’ta yaşadığı sokağa verilmesi için sunulan teklifin neden komisyonda bekletildiğini sormuş ve İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz” şeklindeki tepkilere neden olan bir yanıt vermişti.