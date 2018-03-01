ÇYDD 29 yaşında: Bugüne dek 102 bin 554 öğrenciye burs verdik

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kuruluşunun 29’uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlediği toplantıda konuşan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, 29 yılda,102 bin 554 öğrenciye burs verildiğini belirtti. Çelikel, "Prof. Dr. Türkan Saylan’ın öngörüsü ve emekleriyle 2009’a kadar devam eden çalışmalarımıza, Ergenekon davaları nedeniyle dahi ara vermedik" dedi.

ÇYDD’nin kuruluşunun 29’uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adahan Otel’de bir basın toplantısı düzenledi.

ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, 29 yılda birçok projeye imza attıklarını söyledi. Derneğin, 29 yıl önce Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Aysel Ekşi başkanlıklarında ve Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Necla Arat, Dr. Tüten Ang ve Binnur Özümert ile faaliyetlerine başladığını ifade etti. Derneğin kurulduğu zamanki motivasyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çelikel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Derneğimiz çalışmalarını ülke geneline yayılmış 109 şubesiyle sürdürüyor. Gençlerimizle birlikte, insana saygıya, sorumluluğa, dayanışmaya, dürüstlüğe dayalı bir de çağdaş yaşam kültürü oluşturduk. Prof. Dr. Türkan Saylan’ın öngörüsü ve emekleriyle 2009’a kadar devam eden çalışmalarımıza, Ergenekon davaları nedeniyle dahi ara vermedik. 29 yılda; 68 bin 404 ilk ve ortaöğretimdeki öğrenciye burs verdik. 34 bin 150 üniversite bursu dağıttık. Yani 102 bin 554 öğrenciye burs vermişiz. 769 anasınıfı ve 565 oyun parkı kurduk. 2 lise, 17 derslikli 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yaptırdık. Bir üniversite eğitim birimi, 21 eğitim ve kültür evi yaptırdık. 550 okula çeşitli malzeme desteği sağladık. 30 okula kütüphane kurduk. Kampanyalarla 5 milyondan fazla kitabı ihtiyaç sahiplerine dağıttık.”