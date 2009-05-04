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Yaşam

ÇYDD 20. yaşını kutladı

12. dalgada Saylan'ın evini aramasıyla kamuoyunda günlerce tartışılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 20’nci yaşını kutladı.

04 Mayıs 2009 03:00

Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasında bazı yöneticileri gözaltına alınan, Türkan Saylan'ın evini aramasıyla da kamuoyunda günlerce tartışılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, önceki akşam 20’nci yaşını kutladı.

Bugüne kadar 29 bin üniversite öğrencisi okutan, şimdiye kadar pekçok eğitim projesini hayata geçiren derneğin 20. yılı şerefine Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde Fazıl Say sahneye çıktı. Konserin sunuculuğunu ise Rana Erkan Tabanca gönüllü olarak üstlendi.

ÇYDD Başkanı Türkan Saylan, tekerlekli sandalye ile sahneye çıktığında dakikalarca alkışlandı. Saylan, "Önceden uzaktan bakıyordunuz ama şimdi görüyorum ki yanımızdasınız. Artık kuruluş amacımız gerçekleşir duruma geldi" dedi.

18 bin öğrencinin bursu toplandı

Fazıl Say'ın ücret almadan konser verdiği geceye yaklaşık 1800 kişi katıldı. Bilet fiyatlarının bir öğrencinin aylık burs bedeli olan 125 TL olan 20’nci yıl gecesinde yaklaşık 18 bin öğrencinin bir aylık burs bedeli toplanmış oldu.

Büyük ilgi gören gecede tüm yerler dolunca izleyicilerin bir bölümü konseri sahneye yerleştirilen koltuklarda izledi. Geceye Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Osman Çarmıklı, Türkan Sabancı, Atıl Kutoğlu, İpek Kramer, Dolunay Soysert, Sinan Tuzcu, Zafer Algöz, Nihat Odabaşı, Beste Bereket, Güven Kıraç, Nejat Yavaşoğulları, Betina Machler, Ceyda Düvenci, Dilek Hanif, Aslı Küseyiroğlu, Hıncal Uluç ve Nebil Özgentürk gibi ünlü simalar katıldı.

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