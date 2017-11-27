Cyber Monday nedir, indirimler ne zamana kadar sürecek?

Dünya genelinde alışveriş çılgınlığı olarak tabir edilen ve binlerce markanın yüksek oranda indirime gittiği gün olan Kara Cuma'nın (Black Friday) ardından sıra Cyber Monday'de (Siber Pazartesi). Black Friday'i takip eden pazartesi gerçekleşecek olan Cyber Monday'de bu sefer yalnızca dijital dünyanın dev markaları indirime gidiyor.

ABD’de mağazaların büyük indirimler yaptığı "Black Friday" (Kara Cuma), alışveriş çılgınlığı Kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günü start aldı. Cyber Monday ise onu takip eden ve dijital dünyada büyük indirimlerin gerçekleştiği Şükran Günü alışveriş döneminin en kapsamlı ikinci indirim günü. "Siber Pazartesi" tabiri ilk kez 28 Kasım 2005 yılında kullanılmış, yani 12 yıldır devam eden bir gelenekten bahsediyoruz. Bu yılsa 27 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek Cyber Monday ile dijital dünyayı dev bir indirim furyası bekliyor.

2016 yılında Adobe Digital'ın açıkladığı verilere göre Cyber Monday yeni bir rekora imza atarak Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 3,45 milyar dolarlık satışa ulaştı, bu Amerika tarihinde tek günde gerçekleşen en yüksek dijital satış rakamı.

Cyber Monday ne zaman?

Cyber Monday her yıl olduğu gibi Black Friday'i takip eden pazartesi gerçekleşecek. Yani bu yıl 27 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. O gün geldiğinde sınırlı sayıda gerçekleşecek indirimleri yakalamak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Cyber Monday'de hangi markalara indirim geliyor?

Cyber Monday'de gözler doğal olarak online alışverişin lideri konumundaki Amazon ve eBay gibilerle dijital dünyanın devi olan Apple ve Microsoft gibi markalara çevriliyor. Hem Amazon hem de Apple şimdiden kimi indirim rakamlarını açıkladılar.

Henüz indirim rakamları net olarak açıklanmasa da internet üzerinden satış yapan sitelerin de o gün indirime gitmesi bekleniyor.

Dikkat edilmesi gerekeler

- Web sitesinin bilgilerinizi koruyabilecek güvenlik seviyesine sahip olduğundan emin olun. Bu özelliğe sahip olan sitenin üst kısmında bir kilit logosu göreceksiniz. Bu logo sitenin kredi kartı bilgilerinizi hacker'lardan koruyabilecek donanıma sahip olduğunu gösteriyor.

- Olası online hırsızlığın önüne geçmek için sanal kart kullanın.

- Kredi kartınızdan harcama yaptığınızda bunun e-mail ya da SMS yoluyla size bildirim olarak gelmesini sağlayın. Bu yöntemle yapmadığınız harcamaları anında öğrenebilir ve en kısa sürede bankanızla bağlantıya geçebilirsiniz.

- En son güncellemelerden birine sahip olan bir anti virüs programı kullanın.

- Çift aşamalı güvenlik sistemi kullanın (Ödeme yapmadan önce telefonunuza veya e-mail adresinize onaylama opsiyonu gelmesini sağlayın)

-Hacker'ların akılına gelmeyecek (tahmin edilmesi kolay olmayan) bir şifre belirleyin Unutmayın bu yılın en popüler şifresi de geçen yıl olduğu gibi123456 oldu. Bu hacker'ların sizin hesabınızı ele geçirmeden önce ilk deneyeceği şifre olacak!