CW Enerji, konkordato talebini geri çekti

ANTALYA, (DHA) - GÜNEŞ paneli üretiminde ülkemizde ve Avrupa\'da lider konuma sahip CW Enerji, geçen ekim ayında mahkemeye yaptığı konkordato talebini geri çekti.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Geçen yaz aylarında, dış etkenlerin de katkısı ile yaşanılan ekonomik zorlukların yansıması sonucu 16 Ekim 2018 tarihinde Antalya Asliye Ticaret Mahkemesi\'ne konkordato başvurusu yaparak, 17 Ekim 2018 tarihinde \'Geçici Mühlet Kararı\' alındığı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Konkordato başvurusunun yapılmasında, mahkeme başvurumuzda da dayanakları ile açıkça ifade ettiğimiz üzere, şirketimizin borca batık olmamasına ve sermayesinin tamamını korumasına karşılık, yaptığımız Sanayi 4.0 normlarında ve 165 milyon TL tutarındaki yeni fabrika yatırımımız ve çeşitli müşterilerimizin siparişleri doğrultusunda, maliyetlerinin tamamını kendi kaynaklarımızdan karşılamak suretiyle geliştirerek, anahtar teslimi ve satışa hazır hale getirdiğimiz yaklaşık 50 MW büyüklüğünde güneş enerjisi santrallerinin (GES) ve maksimum yüzde 10\'luk kısmı avans ödemesi olarak alınan ve tarafımızca üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 30 MW güneş panellerinin söz konusu müşterilerimiz tarafından, satın alınmaları için gerekli finansman kaynaklarını geçtiğimiz dönemde yaşanan kredi piyasasındaki daralma sebebiyle, kullanılamaması ve değişen piyasa koşulları nedeniyle üçüncü kişilerden alacaklarımızı zamanında tahsil etmekte yaşadığımız güçlük neticesinde, şirketimizin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmekte zorluk yaşayabileceği öngörüsü etkili olmuştu.

Ancak şirketimiz konkordato başvurusu sonrasında dahi başarılı çalışmalarına devam etmiş, günlük üç vardiya ile süren üretim faaliyetlerini kesintisiz devam ettirerek ülkemiz ve geleceğimiz için çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir. Konkordato süreci içerisinde şirketimiz tarafından gerek bankalara ve tedarikçilerimize, gerek ise çalışanlarımıza ve üçüncü kişilere karşı tüm yükümlülüklerimiz zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmeye gayret edilmiş ve şirketimizin içinde olduğu süreçten kimsenin olumsuz etkilenmemesi, azami çaba gösterilmek suretiyle, sağlanmıştır. Aynı süreç içerisinde şirketimiz ihracat çalışmalarına da yoğunlaşmış ve geçtiğimiz 2,5 aylık dönem içerisinde yurtdışında yeni 12 ülkede distribütörlük anlaşmaları imzalayarak yurtdışı satışlarını ve ihracatını önemli ölçüde ve istikrarlı bir biçimde artırmış, ülkemiz için değer yaratmaya devam etmiştir.

Bu süreç içerisinde, şirketimiz kendi kontrolü dışında bulunan sebepler ile yaşadığı bu dönemi, tüm kreditör bankalarımızın, piyasa tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, başvuru süreci içerisinde çalışmalarımızı gözetleyen ve denetleyen mahkemenin ve hukuk ve finans danışmanlarımızın özverili ve anlayışlı çalışma ve yaklaşımlarının da katkılarıyla, güçlenerek atlatmış ve bu süreci çok iyi yöneterek nakit akışındaki olumsuzlukları gidermiş, son 5 yılda sergilediği etkileyici büyümeyi bu süreçte dahi devam ettirmiştir. Bu gelişmelerin sağlanmasında, ülkemizin geçtiğimiz dönemde yaşadığı olumsuzlukların hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi ve sektörümüzün geleceğe güvenle bakabilmesinin sağlanması da son derece önemli olmuştur.\"

\"Sonuç olarak tüm bu olumlu gelişmeleri ve şirketimizin tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiğini ve getirmeye devam edebileceğini değerlendiren Şirketimiz Yönetim Kurulu, hukuk ve finans danışmanlarımızın da görüşlerini dikkate alarak, konkordato başvurumuzdan feragat etmeyi ve \'Geçici Mühlet\' kararının kaldırılarak sürecin sonlandırılmasını kararlaştırmış ve mahkemeye yaptığımız başvurumuz sonucunda şirketimiz hakkındaki geçici mühlet kararı ve konkordato süreci, 7 Ocak 2019 tarihinde sonlandırılmıştır.\"