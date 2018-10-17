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Ekonomi

CVG Hukuk “doğru ortağı” bulmayı anlatacak

İstanbul, 17 Ekim (DHA) – CVG Hukuk Bürosu, çeşitli şirketlere yatırım ve ortaklık alanlarında doğru ortağı bulma konusunda bir seminer düzenleyecek

17 Ekim 2018 20:06

İstanbul, 17 Ekim (DHA) – CVG Hukuk Bürosu, çeşitli şirketlere yatırım ve ortaklık alanlarında doğru ortağı bulma konusunda bir seminer düzenleyecek.
CVG’nin 25 Ekim günü gerçekleştireceği seminerde, ortağa ne zaman ihtiyaç duyulacağı, hisse satışında sürecin maliyetinin nasıl düşürebileceği gibi çeşitli konular üzerinde durulacak. CVG Kurucu Ortaklarından Güven Cem, seminerle ilgili DHA’ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“Şirketlerin özellikle yabancı olsun ağırlıklı yatırımcıların bu dönemde Türkiye’yle ilgili yoğun. Biz de burada hem hisse satma hem de şirketin yalnızca tamamını satma gibi konularda ortaklık kurma alanında şirketlere hem hukuki hem de bu süreçteki müzakere aşamalarında da yardımcı olabilecek danışmanlık sunuyoruz ve buna ilişkin sunumlar yapıyoruz. Yalnızca hukuki süreçte değil, bütün alanlarda ortak arayan kişilere yardımcı oluyoruz. Aslında bir bakıma süreci tersten işletiyoruz.” (Fotoğraflı)

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