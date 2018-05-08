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Çuvalların içinde kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

MURADİYE, (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere kenarında çuvallar içinde 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

08 Mayıs 2018 15:44

MURADİYE, (DHA) - VAN\'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere kenarında çuvallar içinde 1,5 ton inci kefali ele geçirildi. Kaçak avlanan balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü\'ne götürüldü. 
Van Gölü\'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da sıkı denetim yapılıyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yalındüz Mahallesi sınırlarında yapılan kontrollerde, dere kenarında, çuvalların içinde 1,5 ton inci kefali ele geçirildi. Balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. 

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