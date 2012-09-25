'Çuvallar elimizde, yürüyoruz Coni'ye'

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, geçen 19 Ekim’de, ABD savaş gemisinden inen askerlerden birinin başına çuval geçirilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 16 yıl 4 aya kadar hapisleri istenen 8 Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesinin yargılanmasına devam edildi.

Sanıklara destek vermek için Atatürk posterleri ve TGB flamaları taşıyan grup, besteledikleri "Çuval" adlı marşı adliye bahçesinde yüksek sesle söyledi.

Bodrum 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar TGB Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, TGB Muğla İl Başkanı Safa Parlak, TGB Muğla İl Sekreteri Beyhan Korkman, TGB İl Saymanı Mustafa Özek ve TGB üyeleri Özgür Bursalı, Hidayet Dakmaz, Cemil Gözel, Umut Alparslan ile sanıkların avukatları Mustafa İlker Gürkan, Ahmet Aksüt, Emre Atmaca ve Mehmet Cengiz katıldı. Duruşamada, TCK’nın 109 ve 125’nci maddeleri uyarınca hürriyeti tahdit ve hakaret suçlarınca 16 yıl 4 aya kadar hapisleri istenen 8 sanığa, ilk duruşmada ifadelerine başvurulduğu için söz hakkı verilmedi. Mahkeme heyeti, dava dosyasının bilirkişi de olması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Duruşma boyunca, bahçede toplanan 150 kadar TGB üyesi, kendi besteledikleri "Çuval" adlı marşı yüksek sesle okudu.

Çuval Marşı

Çuvallar elimizde / Yürüyoruz Coniye / Korksunlar TGB’den / Dökeceğiz Denize / Vatana dokundurtmayız / Muğla’nın Efeleri / Çıkarız meydanlara / Yıkarız bu faşizmi / 6. Filo gibi / Deniz bekliyor sizi / Kovacağız Coni’yi/ Duysunlar TGB’yi / Zindanlar sökmez bize / Korkutamaz AKP / Ensesinde TGB / Çuvallar elimizde / Çuvallar elimizde / Çuvallar elimizde

Daha sonra "Çuval geçirdik, denize de dökeceğiz" yazılı dev pankart açan grup, "Kahrolsun Faşizm", "Kahrolsun ABD Emperyalizmi ve İşbirlikçileri", "Mehmetçik Coniye Kalkan Olamaz", "Gençlik Vatan Savunması’nda", "Atatürk Gençliği Görev Başında" sloganları attı.

CIA elemanı tercümanlık yaptı iddiası

Yaklaşık bir saat süren duruşma çıkışında TGB Genel Başkan Yücel, Mahkeme heyetinin, ABD’li askere çuval geçirme anını gösteren görüntülerin çözümlenmesi için zaman gerektiğini belirttiğine dikkati çekip, "Arkadaşlarımızın 16 yıl ağır hapis cezası ile yargılanması çok garip bir durum. İddianame, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, haysiyet ve şerefine hakarette bulunmak’ suçundan hazırlanmış. İlk ifadeler alınırken yeminli tercüman olması gerekirken normal bir vatandaş ABD askerinin tercümanlığını yapmıştı. Amerika Savunma İşbirliği Teşkilatı’ndan resmi bir yazı, dava dosyasına bugün girmiş bulunuyor. Bu yazıda tercümanlık yapan kişinin bu işbirliği örgütünde çalıştığı ortaya çıktı. Bu nedenle tercümanlık yapan kişi ABD’nin resmi bir kurumu, yani CIA’de çalışan bir personeli olarak tercümanlığı yaptı. Oysaki tercüman yeminli olması gerekirdi. Yeminli tercüman olmaması sorundur. Türkiye’de yaşayan bir genç tarihine, vatanına sahip çıkmayacaksa neden yaşayacak? Ailesinin şerefini koruduğu gibi vatanını da koruyacak. Çuval aşağılamanın bir sembolüdür. Bu çuval Türkiye’de işlemez" dedi.

Yücel, 29 Ekim’de Ankara’nın Ulus semtinden Anıtkabir’e doğru yapacakları yürüyüşte dev bir çuval ve kalpak yaparak "Seferberlik ve 2’nci Kurtuluş Savaşı geliyor" mesajı vereceklerini de kaydetti. Açıklamanın ardından grup dağıldı.