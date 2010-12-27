Çuvalın tanıkları patron oldu!

T24 - 2003’teki “Çuval Olayı”nda 11 Türk askerinin sorgulanması için ABD adına tercümanlık yapan Savaş Dalkılıç ve Tuncay Çelik şimdi işadamı oldu!



ABD’ye iltica etmelerinin ardından açtıkları tazminat davasını kazandı. Bu parayla San Diego’da çok popüler bir sosisli sandviç dükkanı açtı.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tarih ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz 2003’tü. Amerikan askerleri, Kerkük Valisi’ne suikast düzenleneceği ihbarı üzerine Irak Türkmen Cephesi’nin Kuzey Irak’taki ofisine baskın düzenledi. Bu sırada orada bulunan 11 Türk Özel Tim askerini başlarına çuval geçirerek gözaltına aldı. Tarihe “Çuval Vakası” olarak geçen bu olay sırasında Türk askerlerinin Amerikalılar tarafından gerçekleştirilen sorgusunda tercüman olarak görev yapan Savaş Dalkılıç ve Tuncay Çelik, Türkiye’ye dönmeleri halinde hayatlarının tehlikede olacağını düşünerek Amerika’ya sığındı. Ancak daha sonra ikisi de sessizliklerini korudu. İki tercümanın Amerika’daki macerasını araştırdı ve ilginç bir hikayeye ulaştı.





Mahkeme haklı buldu



California Mahkeme kayıtlarına göre Çelik ve Dalkılıç, Amerika’da 3.5 aylık süreçten sonra iltica başvurularının kabulünün ardından ilk iş olarak Irak’ta kendilerini izinsiz olarak çalıştıran ve “can güvenliklerini tehlikeye atan” Titan adlı Amerikan tercümanlık şirketini dava etti. Şirketin Türk vatandaşı olduklarını bile bile Süleymaniye’deki sorguda kendilerini kullanarak “hain” damgası yemelerine sebep olduğunu, Türk Dışişleri’nden Irak’ta çalışmaları için izin alacaklarını söylemelerine rağmen bunu yapmadıklarını, Irak’ta ABD üslerinden dışarı çıkmayacakları teminatını vermelerine rağmen sürekli sokakta çalıştırılarak hayatlarının tehlikeye atıldığını iddia etti ve 1 milyon dolar tazminat istedi. Mahkeme, tercümanların birçok gerekçesini haklı gördü ve istenilen miktarın altında da olsa tazminatı karara bağladı.





4 yıldızlı dükkan



İkili, ruhsat kayıtlarına göre tazminat parasını almalarının ardından San Diego’da Talya adlı bir gıda şirketi kurdu ve HotDogs@428 isimli bir sosisli sandviç dükkanı açtı. Amerikalılar arasında çok popüler hale gelen restoran, bölgedeki yemek siteleri tarafından 4 yıldızlı skorlarla değerlendirilince ününe ün kattı, önünde kuyruklar oluşmaya başladı. 2005 yılında Associated Press ajansına, “Türkiye’ye dönmeye korkuyoruz” diye demeç veren tercümanlar, son Cadılar Bayramı’nda (sağda) Amerikalı müşterileriyle yeni hayatlarını belgeleyen pozu verdi.