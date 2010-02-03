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Politika

Çuvalcı general Ankara'da

Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının sorumlusu olarak tanınan Amerikalı komutan Raymond Odierno, Ankara'ya geldi.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının sorumlusu olarak tanınan Amerikalı komutan Raymond Odierno, Ankara'ya geldi. Odierno PKK'yı kınadı, "ABD terörle mücadelede Türkiye'nin yanındadır" mesajı verdi.

    
Süleymaniye'de, Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi olayının sorumlusu olarak tanınan, Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin komutanı General Raymond Odierno, Ankara'ya geldi.

ABD'nin Irak'taki kuvvetlerinin komutanı General Ray Odierno ve beraberindeki heyet önce, İçişleri Bakanı Atalay'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Atalay'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan General Odierno, sabah saatlerinde bakanlığa geldi.

Odierno'yu makamında kabul eden Atalay, bir süre görüştükten sonra konuk komutan ile heyetler arası toplantıya geçti. Toplantıda, PKK terör örgütünün faaliyetlerine son verilmesi başta olmak üzere ''Üçlü Mekanizma'' görüşme kapsamındaki konuların ele alınacağı öğrenildi.

Odierno, bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'la da görüşecek.


Güçlü müttefiğiz

Odierno yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ABD'nin güçlü bir müttefiği olduğunu ve terörizmle mücadelede, birlikte çalışma taahhütlerinin devam ettiğini kaydetti.

PKK'nın gerçekleştirdiği terörist eylemleri şiddetle kınadığını belirten Amerikalı general, "ABD, terörizmle mücadelede ve Türk vatandaşlarını korumada, Türkiye'nin yanındadır" dedi.

Odierno, terörle mücadele konusunda, geniş kapsamlı çözümler üzerine konuşmayı umduğunu vurguladı.

Görüşmelerde, önemli bir gündem maddesini, Mahmur Kampı'nın boşaltılması konusunun oluşturması bekleniyor.


 

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