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Çürüyen dişini arkadaşına penseyle çektirdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANKARA'da kayda alındığı tahmin edilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kişinin, arkadaşının çürüyen dişini ayarlı penseyle çektiği görüldü

24 Ocak 2018 16:22

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANKARA\'da kayda alındığı tahmin edilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kişinin, arkadaşının çürüyen dişini ayarlı penseyle çektiği görüldü.
Ankara\'nın Çankaya ilçesinde özel ambulans istasyonunda çekildiği tahmin edilen görüntü, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Cep telefonuyla çekilen videoda, adının Yücel olduğu öğrenilen kişi, çürüyen sağ üst azı dişini çektirmek için ilginç bir yönteme başvuruyor. Yücel adlı kişinin çürük dişine, arkadaşı ayarlı penseyle müdahale etti.
DİŞİNİ NASIL ÇEKECEĞİNİ TARİF ETTİ
Videonun arka planında gülüşenler olduğu dikkati çekerken, dişi çekmek için müdahaleye hazırlanan kişi \"Hazır mısın?\" diye soruyor. Ağzını açan Yücel ise hazır olduğuna dair başını sallayarak onay veriyor. Ayarlı penseyle dişi çekmek için ilk müdahalede bulunan arkadaşı, başarılı olamıyor. Bu sırada devreye giren Yücel, “Bak şöyle aşağı doğru çekeceksin\" diyerek, dişinin nasıl çekileceğini tarif ediyor. İkinci müdahalede dişi çekkilen Yücel, kanayan diş etine de peçete koyuyor.
Görüntü sosyal paylaşım sitesinde paylaşılınca kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarından bazıları, yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

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