Çürük dişler kanser riskini artırıyor

Kansere karşı 28 öneri





Kansere karşı cebinizde bir elma bulundurun



İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz, Posta gazetesindeki yazısında, baş-boyun tümörlerinin (ağız boşluğu, dil, dil kökü, yutak kanserleri) en önemli sebebinin sigara ve alkol kullanımı olduğunu belirtiyor.Çok sıcak içecekler, koyu çay, ağız sağlığının iyi olmaması da bu tip kanserlerin oluşumuna zemin hazırlar. Ağızda uzun süreli tahrişe sebep olan kötü yapılmış köprü, kaplama, damak protezleri, dolgular, kırık durumdaki dişler, çürükler, tedavi edilmeyen diş iltihapları, mantarlar da baş-boyun tümörlerine yol açabilir.Bu nedenle, sabah ve akşam yatmadan önce dişlerinizi iki dakika fırçalayın, günde en az 1 kez diş ipi kullanın, 6 ayda bir diş hekimi kontrolünden geçerek diş ve ağız problemlerinizi tedavi ettirin.