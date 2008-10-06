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Sağlık

Çürük dişler kanser riskini artırıyor

Kırık dişler, çürükler, diş iltihapları, kötü yapılmış dolgular, protezler ve kaplamalar kanser nedeni olabilir. Altı ayda bir diş hekimi kontrolünden geçerek ve g&uu

06 Ekim 2008 03:00

Kırık dişler, çürükler, diş iltihapları, kötü yapılmış dolgular, protezler ve kaplamalar kanser nedeni olabilir. Altı ayda bir diş hekimi kontrolünden geçerek ve günde en az iki kez, ikişer dakika dişlerinizi fırçalayarak ağız içi kanserlerinden korunabilirsiniz.

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İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz, Posta gazetesindeki yazısında, baş-boyun tümörlerinin (ağız boşluğu, dil, dil kökü, yutak kanserleri) en önemli sebebinin sigara ve alkol kullanımı olduğunu belirtiyor.

Çok sıcak içecekler, koyu çay, ağız sağlığının iyi olmaması da bu tip kanserlerin oluşumuna zemin hazırlar. Ağızda uzun süreli tahrişe sebep olan kötü yapılmış köprü, kaplama, damak protezleri, dolgular, kırık durumdaki dişler, çürükler, tedavi edilmeyen diş iltihapları, mantarlar da baş-boyun tümörlerine yol açabilir.

Bu nedenle, sabah ve akşam yatmadan önce dişlerinizi iki dakika fırçalayın, günde en az 1 kez diş ipi kullanın, 6 ayda bir diş hekimi kontrolünden geçerek diş ve ağız problemlerinizi tedavi ettirin.

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