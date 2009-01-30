Çürük diş anne karnındaki bebeği etkiliyor

Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Eliş, bebeklerin annenin aldığı gıdalarla beslendiğini belirterek, tüketilen gıdaların çürük dişteki bakterilerin çiğnenmesi ile mideye, buradan da kan yolu ile bebeğe ulaşıp gelişimini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.



Çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba adaylarının hamilelik öncesinde mutlaka ağız ve diş sağlığı muayenesi yaptırmasını belirten Dr. Mahmut Eliş, varsa çürük ve diş eti rahatsızlıklarının giderilmesi gerektiğini ifade etti.



Dr. Eliş, annelerin hamilelik döneminde de 6 ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolünden geçmesi gerektiğini belirterek, "Bilindiği üzere hamile kadınların bebekleri annenin aldığı gıdalarla beslenir. Bebeği anne beslediği için hamilelerin çok dikkatli olması gerekir. Annenin yediği gıdalar çürük olan dişlerdeki bakterilerle birlikte mideye ve oradan da kan yoluyla bebeğe ulaşır. Bu bakterilerin bebeğe ulaşması gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum bebekte akut kalp romatizması ve böbrek hastalıklarına neden olabilir. Bunun önlenmesi için hamileliğe karar verildikten sonra anne ve baba adaylarının mutlaka ağız ve diş muayenesi yaptırmaları, çürük ile diş eti rahatsızlığı varsa giderme yolunu seçmeleri gerekir. Bunun haricinde hamile kadınların zaman zaman diş hekimine görünerek kontrol yaptırması lazım. Çünkü ağızdaki bazı hormonal değişiklikler sonucu asit oranında değişim olur. Asit oranının artması çürüklerin daha erken ve sık olmasına sebep olur. Bu durum hamileliğe bağlı olarak diş eti gingivitisinin (iltihaplanması) gelişmesine sebep olur" dedi.



Hamilelikte bazı dönemlerde yapılan tedavilerin bebek açısından sıkıntıya neden olabileceğini belirten Dr. Mahmut Eliş, anne adaylarının bu dönemlere de dikkat etmesi uyarısında bulundu. Dr. Eliş, "Hamileliğin 1. ve 3. dönemlerinde yapılan diş tedavileri bebek açısından sıkıntı doğurur. İlk üç aydaki müdahaleler düşüklere, son üç aydaki müdahaleler ise erken doğuma neden olacağından dolayı bu dönemlerde müdahalelerden kaçınılmalıdır. Hamile bayanların bu tür tedavilerini 2. dönem olarak nitelendirdiğimiz 3. ve 6. aylarda yaptırmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

