Curry, 16 üçlük ile NBA All-Star Maçı rekorunu kırdı

T24 Spor

Henüz 33 yaşında olmasına rağmen birçok basketbol otoritesi tarafından tüm zamanların en iyi şutörü kabul edilen Stephen Curry, All-Star Maçı'nda 16 üçlük atarak rekor kırdı.

Curry aynı zamanda 6 ile All-Star karşılaşmalarında bir periyotta en çok atılan üçlük ve 8 ile bir yarıda atılan en çok üçlük rekorlarını da kırdı.

Curry'den önce bir All-Star maçında en çok isabetli üçlük yapma rekoru 9 ile Paul George'undu.

Karşılaşma boyunca 50 sayı kaydeden Curry, maçın en değerli oyuncusu seçilerek 'Kobe Bryant Kupası'nı da aldı. Golden State yıldızı, 2 puan daha kaydedebilse Anthony Davis'in 2017'deki en çok sayı rekorunu da egale edecekti.

All Star-2022'nin final maçında, LeBron James'in kaptanlık ettiği "Team LeBron", Kevin Durant'ın kaptanlığındaki "Team Durant'ı" 163-160'lık skorla mağlup etti. Curry, LeBron'un seçtiği takım için forma giydi.