Curling'i merak edenler 'Süpürr'e

Curling sporunu merak ediyorsanız, 18 Aralık'ta vizyona girecek olan “Süpürrr!” adlı yerli filmi kaçırmayın.

Çekimleri İzmit’te kurulan Türkiye’nin ilk resmi curling sahasında, Ağustos ayında tamamlanan “Süpürrr!”de, Cem Kılıç, Ufuk Özkan, Jess Molho, Cenk Tunalı, Başak Parlak, Kemal Pekser ve Ruhi Yapıcı’nın yanı sıra deneyimli oyuncular Sümer Tilmaç ve Oya Aydoğan da rol alıyorlar. Genç oyuncuları bir araya getiren filmin yönetmeni ise Yeşim Sezgin.

Filmin konusu şöyle: Oğuz, temiz kalpli, genç, üniversite mezunu ve işsiz bir delikanlıdır. Üç yıldır birlikte olduğu Naz’a deli gibi aşıktır ve Naz’ın çapkın patronu Alper’in genç kıza olan ilgisinden rahatsız olmaktadır. Yaşanan bir kavganın ardından ani bir karar ile Naz ile evlenmeye karar verir. Ancak Naz’ın babası Cemal Bey, saplantılı bir biçimde kızını milli formayı giyen birisine vermeye and içmiştir. Çaresizlik içinde kalan Oğuz, sporcu olmanın yollarını aramaya başlar, başarısız denemelerin ardından tam umudunu yitirmeye başladığı anda televizyonda hiç bilmediği bir spor dalı görür; “curling”. Oğuz ve çocukluk arkadaşları curling takımı kurarak kimsenin bilmediği bu spor ile kolay yoldan Milli Sporcu olmaya karar verirler. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Alper’in kurduğu karşı takım ve işin resmiyete dönüşmesinin ardından curling’çi olma fikri içinden çıkılmaz bir hal alır. Yurtdışından getirtilen curling hocası Şuşu’nun hayatlarını cehenneme çevirmesinin yanısıra Curling Turnuvası’nın resmi olarak düzenlenme kararı ile iş çığırından çıkar.

* Curling nedir: Curling; 4’er kişiden oluşan takımların taşlarını buz üzerinde ileri doğru kaydırarak “Ev” adı verilen alana stratejik atışlar yapması olarak tarif edilebilir. Kış olimpiyatlarının en popüler dallarından biri olan curling, “buzun satrancı” olarak da nitelendirilmektedir.