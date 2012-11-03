Curiosity Mars'tan aldığı ilk örnekte metan gazı bulamadı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki uzay aracı Curiosity, kızıl gezegen atmosferinden aldığı ilk örnekte metan gazı tespit etmedi.

Laboratuvar sonuçları, Mars'ın mikrobik düzeyde yaşama elverişli olup olmadığına ilişkin çalışmalarda ipucu sayılabilecek metan gazının gezegen atmosferinde bulunmadığını gösterdi.

Bilim adamları, nihai olmayan sonuçların daha önce yapılan çalışmalarla uyumlu olduğunu belirtirken, Mars'ta metan gazı arama çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Dünyadan teleskopla yapılan gözlemler, Mars'ta bol miktarda metan gazı bulunma ihtimali olduğunu ortaya koymuştu.