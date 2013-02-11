Curiosity Mars'ta 'metal benzeri cisim' keşfetti

NASA’nın Mars keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen’de büyük ilgi ve merak uyandıran keşiflerde bulunmaya devam ediyor. Mars’taki ilk sondajını başarıyla tamamlayan Curiosity, deney yaptığı bölgede çektiği fotoğraflardan birinde ‘metale benzeyen bir cisim’ keşfetti. NASA, konu hakkında henüz açıklama yapmış değil.



Altı tekerli, 1 ton ağırlığındaki nükleer laboratuvar Curiosity, Mars’ta bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı deneyi tamamladı. Keşif aracı, Mars’taki faaliyetleri esnasında çektiği yeni fotoğraflarda ise bilim dünyasını şaşkına çeviren bir cisim tespit etti.

Curiosity, iki gün önce tamamlanan sondaj çalışmasında ‘Sarıbıçak Körfezi’ olarak bilinen bölgede hedef seçtiği bir kayayı deldi. Keşif aracının açtığı 1.6 santimetre genişliğinde ve 6.4 santimetre derinliğindeki delikten çıkan materyal, robot tarafından analiz edilecek.

NASA Bilim Görevi Direktörlüğü yöneticilerinden John Grunsfeld, “Curiosity, bugüne kadar tasarlanan en gelişmiş keşif robotu ve artık Mars’ta tam faaliyetli bir analitik laboratuvar haline geldi” ifadesini kullandı.

Space.com’un verdiği bilgiye göre, Curiosity elde ettiği materyali birkaç gün boyunca analiz edecek. Keşif aracının, çıkarttığı materyalin bir kısmını deney donanımlarına dökeceği, böylece Dünya’dan arta kalmış olabilecek maddeleri de temizleyeceği belirtildi.



NASA’nın değinmediği keşif



Curiosity, her ne kadar Mars’ta büyük bir başarıya imza atmış olsa da, bilim dünyasının keşif robotu hakkında en çok konuştuğu konu, Kızıl Gezegen’de yapmış olduğu en yeni keşif. Keşfi daha da merak uyandırıcı hale getiren husus ise NASA’nın henüz konu hakkında açıklama yapmamış olması.

Curiosity’nin, 30 Ocak günü çektiği ve NASA tarafından kısa bir süre önce yayımlanan fotoğrafta, keşif aracının deney ve gözlem yaptığı bölgedeki kayalardan birinde tuhaf bir cisim görülüyor. Kayadan çıkan bir metal parçası izlenimi veren cisim, Curiosity’nin MastCam kamerası tarafından tespit edildi. Altındaki kayaya gölgesi düşen cismin, belli bir uzunluğa sahip olduğu fark edildi.



'Kayaya ait bir parça olabilir'



NASA, fotoğrafı yayımlamış olmasına rağmen, fotoğrafın çekildiği tarih dışında hiçbir bir bilgi vermedi. Curisosity’nin, ne olduğu bilinmeyen cismi inceleyip incelemeyeceği belli değil. Öte yandan, İtalyan bir görüntü uzmanı, fotoğraflar hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Universe Today sitesine e-posta yoluyla bilgi veren Elisabetta Bonora, “MastCam tarafından çekilen fotoğrafın sol kısmı görünmüyor... Bu üzücü çünkü eğer olsaydı bir anaglif çıkarabilirdik” dedi.

Cismin yaklaşık 35 piksellik alan kapladığına ve yaklaşık 0.5 santimetre uzunluğunda olduğuna dikkat çeken Bonora, ‘cismin, erozyonla yok olmayan kayanın içine ait bir parça veya kayada oluşmuş bir parça olabileceğini’ ifade etti. Buna rağmen kumla kaplanmamış olan ve temiz yüzeyiyle dikkat çeken cisim kafalarda soru işareti oluşturdu.

Bilim dünyası, metale benzeyen cismin ne olabileceği hakkında merakları gidermek için NASA’dan açıklama bekliyor.