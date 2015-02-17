'Çuri' kuyruklu yıldızına yakın plan



Rosetta, kısaca "Çuri" olarak anılan Çuryumov-Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızına 6 kilometreye kadar yaklaşarak ayrıntılı şekilde görüntüledi.

ESA'nın Darmstadt'taki Uydu Kontrol Merkezi'nden (ESOC) kontrol edilen manevrayla Rosetta aracı 100 kilometre mesafeden takip ettiği kuyruklu yıldızı yakın plana aldı.

Rosetta misyonundan Andrea Accomazzo, görüntüleme çalışmasının kısaca "Osiris" adı verilen özel kamera sistemi aracılığıyla yapıldığını söyledi. Osiris'in kameraları kuyruklu yıldızın etrafını saran toz ve gaz kütlesini haritasının çıkarılmasında kullanılıyor.

4,5 milyar yıldan daha yaşlı olduğu tahmin edilen gök cisminde yapılacak incelemelerin güneş sisteminin oluşumu hakkında ayrıntılı veriler sağlaması bekleniyor.

Önemli randevu ağustos ayında

"Çuri", ağustos ayında Güneş'e en yakın noktaya ulaşacak. Yörüngesinin bu aşamasında artan ısıyla birlikte kuyruğu da maksimum uzunluğa varacak. Bu aşama da ESA araçlarıyla yakından gözlenecek.

Kasım ayında kuyruklu yıldıza indirilen Philae modülü, pili bittiğinden uyku moduna geçmişti. Rosetta uzay aracı ise 250 – 100 kilometre arasında değişen mesafelerden kuyruklu yıldızı takip etmeye devam ediyor. Rosetta'nın şu anda Dünya'dan uzaklığı yaklaşık 500 milyon kilometreyi buluyor.