Cuntacılık suçlamasıyla tutuklanan korgeneral: Hakan Fidan 20.30'a kadar Hulusi Akar'ın odasındaydı

Darbe soruşturması kapsamında tutuklanan Korgeneral İlhan Talu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 15 Temmuz günü saat 20.30’a kadar Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın odasında olduğunu, saat 20.50’de ise Özel Kuvvetler’den bir grubun karargâhı bastığını söyledi.

Sözcü'nün haberine göre, Talu, savcılık ifadesinde şunları söyledi:

"Akar'ın makamındaydı"

"Darbe günü görevimin başındaydım. Saat 20.30 gibi, Adli Müşavir Hayrettin Kaldırımcı ve askeri savcı Kurtuluş Kaya da yanımdaydı. Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle tutuklanacak Albay Mustafa Dağlı ile Deniz isimli binbaşının dosyalarını getirmişlerdi. Bu sırada Genelkurmay Başkanı aradı, Albay Dağlı ve Binbaşı Deniz'in safahat kartlarını istedi. Makama çıktığımda MİT Müsteşarı Hakan Fidan da vardı. Komutana bilgileri verdim. Fidan, “Bunlar bizim de bildiğimiz isimler” dedi. Makamda 5 dakika kaldım. Ben çıkarken de Fidan oradaydı."

"Kendi makamıma giderken Özel Kuvvetler'den bir grubun Genelkurmay Başkanı ve 2. Başkan'ın makamına girdiğini gördüm. Saat yaklaşık 20.50 olduğu için endişelendim, gelenler koşarak gidiyordu. Hemen makamıma girdim. Hayrettin Kaldırımcı ve Savcı Kurtuluş Kaya, Hakim Albay Oğuz Akkuş da makamımdaydı. Emir astsubayıma “Kapıyı kilitle, ışıkları söndür” dedim. Karargahın etrafından silah sesleri geldi. Pencereden baktım, tankları gördüm. Uçak ve helikopter sesleri de geliyordu. Odamda bulunan diğer kişilerle, darbe girişimi olduğunu ve Fethullahçı grup tarafından yapıldığını değerlendirdik."

"Komutanlara telefon açtım"

"2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve 3. Ordu Komutanı Serdar Savaş'ı aradım. Darbenin Genelkurmay ile ilgisi olmadığını söyledim. 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı da aradım ancak kendisine ulaşamadım. Emir subayı bana komutanın güvenli bir yerde olduğunu söyledi. Darbeciler, Akar ve Güler'den sonra neden beni de derdest etmedi, karargahta kalmama neden izin verdi, bilmiyorum."

"Gülen'i basından tanırım, hiç görüşmedim. Amerika'ya 2006-2009'da gittim. Pensilvanya'ya gitmedim. Gülen bana göre dış güçlerce idare edilen en büyük nifak kaynağıdır. Darbe faaliyetine katılmadım. Darbecilerin atama listesinde Personel Başkanı görevimin neden devam yazdığını bilmiyorum. Bunda bir dahlim yoktur. Zaten mevcut görevimdir."

"Teslim oldum suçum yok"

"Odamda cumartesi günü (16 Temmuz) 13.00'te çıktım. Gece sağa sola çekilen mesajlarda, Personel Başkanlığı'nda görevli Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve Albay Cemil Turan'ın imzasının olduğunu anlayınca Partigöç'e telefon açtım, “Teslim olun” dedim. Daha sonra sivil savcı ve komutanlık görevlileri geldi. Karargahtaki askerler teslim olduk. Ben darbeye katılmadım, suçsuzum."