Cuntacılık suçlamasıyla tutuklanan Cumhurbaşkanı'nın Başyaveri, Başbakan'ı da takibe almış

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı, Başbakan Binali Yıldırım'ın da yerini öğrenmeye çalışmış.

Cumhurbaşkanlığı Kara Yaveri Piyade Binbaşı Mete Semercioğlu, verdiği ifadede, Başyaver Ali Yazıcı tarafından 14 Temmuz'da görevlendirme toplantısı yapıldığını söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Semercioğlu ifadesinde şunları anlattı:

"Bilgileri bana iletin"

"14 Temmuz günü saat 10.00'da Çankaya Köşkü'nde yaverlerle toplantı yaptık. Başyaver Ali Yazıcı, cep telefonlarını toplantıya sokmamamızı emretti. Yazıcı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan izin almadan geldik. Hepimiz Ankara'dayız, ne oluyor ne bitiyor haber alamıyoruz. Dağılalım herkes gittiği yerde bilgileri alıp bana bildirsin" dedi. Deniz Yaveri'ni İstanbul'da, Hava Yaveri Binbaşı Erkan Kıvrak'ı Ankara'da ve beniAntalya'da görevlendirdi. Bulunulan illerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın programlarıyla ilgili elde ettiğimiz bilgileri önce bana, benim de kendisine iletmemi, bununla birlikte aynı gün öğleden sonra herkesin görev yerlerine gitmelerini emretti.

"Antalya'ya ne zaman geçilecek?"

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yedek makam şoförünü arayarak başyaverin makam aracında bulunması gerekeceğinden bayraklı ve forslu makam aracı ile çıkış olup olmayacağını sordum. Kendisi de olmayacağını, olursa bilgi vereceğini söyledi. Aynı gün öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın pilotunu arayarak "Marmaris'ten cumartesi gününden önce Antalya'ya helikopterle intikal olur mu?" diye sordum. Pilot, "Büyük ihtimalle cumartesi günü Antalya'ya intikal edilir" dedi.

Otelin ismini bildirdi

Hava Yaveri Binbaşı Erkan Kıvrak, Cumhurbaşkanı'mızın Marmaris'te Grand Yazıcı Turban isimli otelde kaldığı bilgisini verdi.

Başbakan'ı da sordu

Yazıcı, "Senden özel bir isteğim var, Başbakan cuma akşamı İstanbul Tuzla'daki konutunda mı kalacak? Bunu bana öğren, bildir" dedi. Ben de Başbakan'ın özel kalem müdürü Zafer Çubukçu'ya mesajla, "Cumartesi günü tersanede yapılacak törene Tuzla'daki konuttan mı geçersiniz?" diye sordum, "Büyük ihtimalle öyle olur" şeklinde cevap verdi. Bu bilgileri Yazıcı'ya aktardım."