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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cuntacıların “Tatbikat var” diye kandırdığı erlere iyi haber; o asker serbest bırakıldı

Bursa’da gözaltına alınan er Enes Gül serbest bırakıldı

19 Temmuz 2016 21:37

15 Temmuz darbe girişiminda TSK içindeki cuntacı bir grubun “Tatbikat var” diyerek kandırdığı askerler arasında İstanbul Sultançiftliği'nde görev yapan Bursalı asker Enes Gül, serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvveetleri’nden bir grubun “Tatbikat var” diyerek kandırdığı ve girişimin başarısız olmasından sonra polisler tarafından gözaltına alınan askerler arasında İstanbul Sultançiftliği'nde görev yapan Bursalı asker Enes Gül, serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Enes Gül ifadesinde, "Ben Cuma günü acil müdahale mangasındaydım. 19:00 da yemek yedik. 20:30 gibi de yat içtiması alınacaktı. Mehmet üsteğmen geldi, 'herkes üstünü giysin tatbikat var' dedi. Garajlar bölgesine gidip silahları aldık. Asker başına 30 mühimmat verdiler. 4 araç vardı. Araçları hazırladık, çıktık. Binbaşı Enver Muratoğlu geldi. Bizi durdurdu. 'kışla içinde 2 tur atacağız' dedi. Bir tur attıktan sonra nizamiyeden dışarıya çıktık. Mahmutbey tarafında trafik tıkandı. Halk ayaklandı. Tanka vurmaya başladılar. Araç komutanı bize, 'siz içeriye girin' dedi. Daha sonra bölük komutanımızı içeriye çektiler. Bize de dışarıya çıkın dediler. 'mühimmatlarımız var' dedik. Sonrasında polis geldi, silahları ve mühimmatları ben teslim ettim" diye konuştu. 

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, "Şüphelinin terhisine 1-2 gün kalması, kışlasına dönemeyecek olması, tutuklama tedbirinin ağır olacağı" gerekçesiyle er Enes Gül hakkındaki tutuklama talebini reddetti. Mahkeme Enes Gül için adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. Erdem Gül, polisler tarafından gözaltına alınmış, polis tarafından sorgulanırken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı.

 

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