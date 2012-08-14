Cuntacıların adını değiştirdiği köy, referanduma gidiyor

Ramaslı olan ismi 1960 darbesinden sonra cuntacılar tarafından Topağaç yapılan köy, adını değiştirmek için referanduma gidecek. Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı 1600 nüfuslu köyün muhtarı Mustafa Başer, en çok oyu alan ismin köyün yeni adı olacağını söyledi.

Zaman gazetesinin haberine göre, 1960 darbecileri tarafından ismi değiştirilen köy halkı, 12 Eylül darbe Anayasa'sına da büyük çoğunlukla 'hayır' oyu verdi. 1982 darbe Anayasa'sına bütün baskılara rağmen yüzde 80'in üzerinde 'hayır' diyen tek köy oldu. Bu sebeple köy halkı büyük sıkıntılara maruz kaldı.

Dönemin köy muhtarı İsmail Başer, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı; ailesiyle görüştürülmedi. Köy halkı ise askerin kötü muamelesinden kurtulmak için köyü terk etti. Topağaç köyü, şimdi farklı bir heyecanı yaşıyor. Köylerinin isminin daha önce Ramaslı olduğunu ve 60 darbesinden sonra Topağaç köyü olarak değiştirildiğini vurgulayan Başer, "Darbecilerden çok çektik. Ancak referandumda 'evet' oyu kullanarak hesabını sorduk. Şimdi köyümüzün adını değiştirmek istiyoruz. 'Rum asıllı' manasına gelen Ramaslı ve Topağaç ismi anlamsız. Köyümüze şöyle güzel bir isim koymak istiyoruz." diye konuştu.

"Aklımıza ilk olarak demokrasi için verdiğimiz mücadele sebebiyle 'Demokrasi' köyü geldi." diyen Başer, ancak bu kelimenin yabancı kökenli olması sebebiyle alternatif isim arayışına girdiklerini kaydetti.

Köye, yine halkın idaresini çağrıştıran bir isim bulmak için birkaç üniversitenin dil ve tarih bölümüyle görüştüklerini vurgulayan Başer, şöyle devam etti: "Birkaç isim önerisi aldık. Öneriler gelmeye devam ediyor. Uygun isimleri belirleyip birkaç gün içinde sandığa gideceğiz. Köy halkı tarafından en çok oyu alan isim köyümüzün yeni adı olacak. Demokrasiye inancımız gereği köyün ismini de demokratik usullerle belirleyeceğiz. Bir daha da köyümüzün isminin değiştirilmesine izin vermeyeceğiz."