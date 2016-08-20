Cuntacılar neden WhatsApp üzerinden iletişim kurdu?

15 Temmuz darbe girişimi gecesi cuntacı subayların görev dağılım listesini birliklere gönderemedikleri için, gerekli talimatları WhatsApp grubu üzerinden koordine etmeye çalıştıkları öne sürüldü.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İddialara göre cuntacı komutanlar, darbe planı için aylar öncesinden hazırlık yaptı.

İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı’nda görevli kurmay öğretim görevlileri başta olmak üzere üst düzey komutanlar, kimin nerede görev yapacağı, hangi ilde kimin nerede rol alacağı, uzman çavuş rütbesinden generallere kadar belirlendi. Darbe girişiminden hemen önce, darbe bildirgesi ve görevlendirmelerin yer aldığı ek dosya, birliklere gönderildi.

TSK’nın iç yazışma sistemi olan “Elektronik belge yazılım sistemi” üzerinden gönderilen bildiriye, görevlendirmenin olduğu ek klasörler eklenemedi.

İddiaya göre birlikler darbe bildirisini online olarak gördü ancak görev dağılımını gösteren dosya ekte bir türlü yer almadı. Darbecilerin ısrarla gönderdiği ek klasörler birliklere bir türlü ulaşmadı. Bunun üzerinets darbeci askerler, darbe girişiminin olduğu dakikalarda, koordine olabilmek için cep telefonu üzerinden online sohbet sistemi olan WhatsApp üzerinden grup kurdu ve buradan mesajlaştı.

"Neden gitmiyor anlamıyorum"

Görev dağılımının olduğu dosyaların birliklere ulaşmaması WhatsApp grubundaki yazışmalara da yansıdı. Askerlerin aralarında yaptığı bir yazışmada, “Defalarca attım ama bir türlü gitmiyor. Neden gitmediğini anlamıyorum” dediği belirtildi. Darbecilerin, darbe girişimi öncesi bu görevlendirmenin birliklere ulaşmaması nedeniyle organize bir şekilde hareket edemedikleri, bazı alanlarda planlarının sekteye uğradığı öne sürüldü.