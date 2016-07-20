Cuntacılar neden WhatsApp üzerinden iletişim kurdu?

Darbe girişiminde bulunan askerlerin kriptolu telsizlerden daha çok dikkat çekmemek için mobil mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ı kullandı. Darbeci subayların başta iletişim için WhatsApp’ı tercih etmesi nedeniyle dinleme ve olası bir takibe takılmadığı tespit edildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, bilişim uzmanları, uçtan uca şifreleme sistemiyle korunması nedeniyle darbecilerin WhatsApp'ı tercih ettiğini değerlendiriyor.

Dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geçtiğimiz Nisan ayında uygulamaya başladığı "Uçtan uca şifreleme" sayesinde iki tarafın yapmış olduğu mesajlaşma 3. bir kişi tarafından hiç bir şekilde görüntülenemiyor.

Böylesi bir şifreleme yöntemiyle de iki tarafın konuşması tamamen güvenli hale getiriliyor. Yeni bir sohbete başlandığında ekrana gelen "Bu sohbete gönderdiğiniz mesajlar ve yaptığınız aramalar artık uçta uca şifrelemeyle korunmaktadır. YaniWhatsApp ve üçüncü kişiler bunları okuyamaz veya dinleyemez" yazısıyla da bu şifrelemenin bilgilendirilmesi yapılıyor. Bilişim uzmanları, 15 Temmuz’daki darbe girişiminde bulunan askerlerin de WhatsApp üzerinde iletişim kurmalarının darbe girişiminin gizliliğini arttırdığı görüşünde birleşti.

“Konuşma frekansları deşifre edilemiyor”

WhatsApp'ın en çok tercih edilme sebeplerinden birisinin kullanılan uçtan uca şifreleme sistemi olduğunu vurgulayan Bilişim Uzmanı Hamza Taşer, "WhatsApp uçtan uca şifrelemeyle A telefonu ve B telefonu arasında olan yazışma, resim, fotoğrafgönderme, belge gönderme, konum paylaşma gibi ileti transferlerinin şifrelenip sunucudan karşı telefona gönderilerek, telefonda açılması yönetimin adına denir. İnsanlar ve bir çok kurum da o yüzden WhatsApp'ta gruplar halinde kitleyle görüşmeyi buradan sürdürüyorlar. Arada herhangi bir frekansın deşifre olmamasından dolayı insanlar WhatsApp'ın şifreleme sistemine güveniyorlar. Uçtan uca şifreleme sistemini kullanan eğer ki iki telefon varsa bu iki telefon arasındaki bilgiyi yalnızca telefona el koymak suretiyle alabilirsiniz" dedi.

Kriptolu telsize değil, WhatsApp'a güvendiler

Darbe girişiminde bulunan askerlerin 15 Temmuz akşamı WhatsApp'ta kurdukları "Yurtta Sulh" isimli grup üzerinden birbirleriyle iletişim halinde oldukları dikkat çekti. Bilişim uzmanları, darbeci askerlerin WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemeyle korunması nedeniyle kriptolu telsizlerden daha çok WhatsApp üzerinden birbirleriyle iletişime geçmiş olabileceğini düşünüyor. Konuyla ilgili Taşer, "Hepimizi derinden yaralayan ve üzen bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişiminde de haberlerden bütün bu koordinasyonun WhatsApp gruplaşma sistemi üzerinden gerçekleştiğini gördük. Aslında uçtan uca şifrelemeye güvenip de yapılmış olabilir. Bir telefonun ele geçirilmesinden sonra bütün yazışmalar deşifre edilebilir" tespitinde bulundu.

"Emniyetimiz bu konuşmaları

ortaya çıkartabilecek donanıma sahip"

Bir suç unsuru taşıyan konuşma yapıldığı takdirde telefonu kırmanın bir öneminin bulunmadığını sözlerine ekleyen Taşer, "WhatsApp'ta bir suç unsuru taşıyan bir yazışma varsa, yazışmayı silmenizin, telefonu kırmanızın hiç bir anlamı yok. Bizim devletimiz, bizim emniyet teşkilatımızdaki gerekli birimler bu konuda hassaslar. Sonteknoloji sistemlerle bunlar gayet rahat bir şekilde ortaya çıkartılabilirler" diye konuştu.

'Durum çok ciddi' yazısının bir hükmü yok

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başta Facebook olmak üzere sosyal medyada hızla yayılan 'Durum çok ciddi' başlıklı ve sözde Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Suçları Sosyal Ağ Bildirgesi'ne dayandırılan metnin hiç bir geçerliliği olmadığı konusunda uyarıda bulunan Bilişim Uzmanı Enis Kuyucu ise "Sosyal paylaşım sitesinden yaptığımız paylaşım ve buraya gönderdiğimiz yazılar, paylaşımlar ve yorumlar birer veridir. Bu veriler bizim sorumluluğumuzdadır. Bu verilerin mülkiyet hakkı bize aittir. Biz herhangi bir paylaşım yaptığımız zaman bunun sunucudan başka bir bireye ya da başka insanlara ulaştığında bunun sorumluluğu paylaşan kişiye aittir. Facebook'a kayıt olduğunuzda 'Burada yapılan bütün paylaşımların mülkiyet hakkı size aittir' ifadesi yer alır. Son zamanlarda yapılan 'Resmileşti. Dikkat! Çok ciddi durum' gibi yazışmaların aslen hiç bir geçerliliği yoktur. Bu tür paylaşımlar birilerinin öne sürdüğü ve size zorla kopyala yapıştır yoluyla dayattığı asparagas paylaşımlardan öteye geçen bir yazışma değildir" dedi.