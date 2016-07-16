Cuntacılar, Genelkurmay karargâhında yeni bildiri yayımladı: Ülke yönetimine el kondu!

Darbe girişiminde bulunan TSK içindeki cuntacı ekip, Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde de darbe bildirisi yayımladı. Saat 03.10’da Genelkurmay’ın sitesine ‘Genelkurmay Başkanlığı’ imzasıyla konulan bildiride “Türk Silahlı Kuvvetleri; anayasal düzeninin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin tekrar temin ve tesisi; ülkede hukukun üstünlüğünün yeniden hakim kılınması; bozulan asayiş düzeninin tekrar sağlanması; maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur” dendi.

Bildirinin tam metni şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

TARİH : 16 Temmuz 2016

SAAT : 03:10

Türk Silahlı Kuvvetleri; anayasal düzeninin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin tekrar temin ve tesisi; ülkede hukukun üstünlüğünün yeniden hakim kılınması; bozulan asayiş düzeninin tekrar sağlanması; maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.

Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz geçerliliğini korumaktadır. Tüm dünya ülkeleri ile iyi ilişkilerimizin devam edeceğini temenni ederiz.

Genelkurmay Başkanlığı