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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cuntacılar, Genelkurmay karargâhında yeni bildiri yayımladı: Ülke yönetimine el kondu!

"Tüm dünya ülkeleri ile iyi ilişkilerimizin devam edeceğini temenni ederiz"

16 Temmuz 2016 06:23

Darbe girişiminde bulunan TSK içindeki cuntacı ekip, Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde de darbe bildirisi yayımladı. Saat 03.10’da Genelkurmay’ın sitesine ‘Genelkurmay Başkanlığı’ imzasıyla konulan bildiride “Türk Silahlı Kuvvetleri; anayasal düzeninin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin tekrar temin ve tesisi; ülkede hukukun üstünlüğünün yeniden hakim kılınması; bozulan asayiş düzeninin tekrar sağlanması; maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur” dendi.

Bildirinin tam metni şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

TARİH    :    16 Temmuz 2016

SAAT    :    03:10    

Türk Silahlı Kuvvetleri; anayasal düzeninin, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin tekrar temin ve tesisi; ülkede hukukun üstünlüğünün yeniden hakim kılınması; bozulan asayiş düzeninin tekrar sağlanması; maksadıyla ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.

Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz geçerliliğini korumaktadır. Tüm dünya ülkeleri ile iyi ilişkilerimizin devam edeceğini temenni ederiz.

Genelkurmay Başkanlığı

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