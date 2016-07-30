"Cuntacılar darbe günü son kez bu evde buluştu" iddiası

Darbeci bazı askerlerle sivillerin 15 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Anıtkabir yakınlarındaki hücre evinde buluştukları iddia edildi. Gülen cemaati mensubu olduğu iddia edilen isimlerin, binadaki 1 numaralı daireyi 3 ay önce kiraladıkları da iddialar arasında...

Darbe girişimi sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen adli soruşturmalar kapsamında yeni bazı bulgulara ulaşıldı.

Milliyet’ten Tolga Şardan'ın haberine göre, darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan şüpheli askerlerin itirafları sonrasında, sivil ve askerlerin darbe girişimi öncesinde başkentte bir araya geldikleri evler de tespit edilmeye başlandı.



"Saatler önce buluştular" iddiası





Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde devam eden sorgulamalar sonrasında TSK içinde “imam” olarak faaliyet yürüttükleri ileri sürülen kişilerle bazı TSK personelinin bir araya gelerek görüşmeler yaptıkları belirtildi. Alınan ifadeler çerçevesinde, bir grup sivil kişi ile bazı rütbeli TSK personelinin darbe girişiminden bir kaç saat önce Beşevler’de bir eve geldikleri ve görüşme yaptıkları iddia edildi. Adı gizli tutulan üst rütbeli bir TSK personeli verdiği ifadesinde, kendisinin 15 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Beşevler’de Anıtkabir yakınlarında bir apartman dairesine geldiğini anlattı.

"Polis o evi belirledi"





Aynı şüpheli asker, ifadesinde eve girdiğinde sivil bir kişi ile görüştüğünü, ancak evdeki diğer odalarda da başka kişilerin ayakkabılarını gördüğünü ve böylece o odalarda da görüşmeler yapıldığı kanaatine ulaştığını anlattığı öğrenildi.

Şüphelinin, ifadesinde evde darbe girişimiyle ilgili değerlendirmeler yapıldığını söylediği ifade edildi. Söz konusu şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda polis, Beşevler’deki evi belirledi. Anıtkabir’e çok yakın bir bölgedeki bir apartmandaki dairenin Gülen cemaatine mensup kişilerce kiralandığı ve görüşmelerde kullanıldığı iddia ediliyor.

Evi aniden boşalttılar





Alınan bilgiye göre, cuntacılar daireyi üç ay önce kiraladı. Birkaç daire dışında bütün dairelerin boş olduğu apartmanın bilinçli olarak seçildiği düşünülüyor. Esnaf, daireyi kiralayanları tanımadıklarını ancak burayı eğitim merkezi gibi kullandıklarını düşündüğünü söyledi. Esnaf, darbe girişiminden bir hafta önce, 8 Temmuz Cuma günü dairenin aniden boşaltıldığını, daha sonra buraya masa ve sandalye taşındığını ifade ediyor. Polis, darbe girişiminden sonra binaya gelerek çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini de istedi.